Tragedia en TV Azteca: Exconductora de 'VLA' anuncia la muerte de su bebé; famosos lloran su pérdida

Ciudad de México.- Una querida conductora de TV Azteca, quien formó parte del elenco del matutino Venga la Alegría, anuncia la triste pérdida de su segundo bebé. Se trata de Natalia Valenzuela, presentadora de 33 años nacida en Colombia pero que llegó al Ajusco en el 2015. Como se recordará, desde el 2016 al 2018 formó parte de la competencia del programa Hoy y también de su versión dominical, Venga el domingo.

Natalia Valenzuela en 'Venga la Alegría'

A través de una emotiva fotografía en la que aparece junto a su esposo, el cantante Camilo Salazar, y el ultrasonido que marcaba enero del 2023 como la fecha programada en la que daría a luz a su segundo hijo, Natalia escribió un desgarrador mensaje para anunciar a sus más de 700 mil seguidores de Instagram que lamentablemente, aunque un día antes festejaban el cumpleaños número 2 de su primer hijo Gael, habían perdido a su segundo bebé.

Ayer celebramos la vida de nuestro milagro Gael y también tuvimos que despedir a este Angelit@ que nos llenó de tanta ilusión estas semanas y aunque la naturaleza es perfecta, uno nunca está preparado para estas cosas, que tristeza tan grande", escribió en la descripción de la imagen.

Instagram @natavalenzuela

Natalia no había anunciado públicamente sobre su embarazo ya que apenas llevaría algunas semanas y probablemente no habría querido apresurarse cuando apenas llevaba tan poco tiempo de gestación. No obstante, varios de sus seguidores y colegas del medio artístico, entre ellos Daniel Corral de Exatlón México, la actriz de Televisa Sherlyn y Linet Puente de Ventaneando, lamentaron su pérdida y le enviaron palabras de aliento, esperando que salga adelante de esta dolorosa experiencia y encuentren consuelo.

"Amiga los quiero mucho, "Los abrazo con todo mi amor", "Mi Nat te mando un abrazo muy grande", "Les mando un fuerte abrazo nat, los queremos!!", "Los queremos mucho Nati. Los abrazamos muy muy fuerte", "Un abrazote lleno de energía mi Naty", "Te entiendo y los abrazo muy fuerte", "Mi Naty hermosa te abrazo fuerte estoy segura que la fuerza los acompaña por que Dios está presente", fueron algunos de los conmovedores mensajes que le escribieron en la publicación.

Como se recordará, Natalia ha participado no solo en Venga la Alegría, sino en más programas exitosos de TV Azteca como Exatlón México en 2017, Escape Perfecto y Platinum en el canal 7. La colombiana llegó a México en el 2013 y desde entonces radica en la CDMX, donde inició su carrera como actriz profesional en el Centro de Formación Actoral (Azteca Cefat) pero se ha desempeñado en su mayoría como conductora.

Fuente: Tribuna