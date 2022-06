Tras 15 años desaparecida y acabar en manicomio, protagonista de Televisa 'regresa' a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una exitosa protagonista de telenovelas, quien desapareció de Televisa y del medio artístico desde hace casi 15 años, regresó al programa Hoy hace algunas horas pues una famosa colega hizo íntimas declaraciones sobre ella. La desaparecida actriz ha protagonizado fuertes escándalos desde que renunció a la fama, pues se especula que habría acabado desfigurada e incluso se llegó a decir que estuvo en un manicomio.

Se trata de la reconocida Adela Noriega, quien hizo su última aparición en la pantalla chica en el año 2008 cuando protagonizó el exitoso melodrama Fuego en la sangre al lado de Eduardo Yáñez, Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas y Pablo Montero. Desde entonces, el paradero y a qué se dedica la mexicana de 52 años es un misterioso, pues las personas cercanas a ellas jamás han querido dar detalles al respecto.

La inolvidable actriz también obtuvo el rol protagónico en novelas como Dulce desafío, María Isabel, Amor real, El Privilegio de amar, por mencionar algunas, destacando siempre por su gran profesionalismo y entrega. Es por esta misma razón que todos sus admiradores y fans desean que algún día regrese a los foros de grabación o que mínimo reaparezca en las redes sociales para saber cómo luce en la actualidad.

Durante años ha existido el rumor de que Adela tuvo un hijo con el expresidente de México Carlos Salinas de Gortari, a quien habría hecho pasar por su sobrino, y debido a que tiene casi 15 años sin dar entrevistas, jamás ha desmentido esta versión. Además se ha dicho que la artista nacida en CDMX podría estar desfigurada por un supuesto abuso de las cirugías a las que se habría sometido hace unos años antes de un supuesto regreso a la televisión.

Ahora Noriega, quien supuestamente en algún momento de su vida estuvo en un manicomio por una terrible relación tóxica, reapareció en el Twitter oficial del matutino Hoy debido a que una excompañera de Fuego en la sangre la recordó. Resulta que la guapísima actriz Elizabeth Álvarez confesó ante diversos medios de comunicación que le encantaría volver a trabajar con Adela, pues admira mucho su amplia trayectoria.

La malvada villana de La Herencia fue cuestionada por reporteros que le preguntaron sobre el paradero de la actriz pelirroja y destacó que aunque no sabía nada sobre ella, deseaba volvérsela a topar en algún proyecto: "No la he visto, no sé nada de ella. Me encantaría volver a compartir un crédito con Adela, es una de las actrices que yo más admiro y respeto. He trabajado con ella tan a gusto que me encantaría volver a repetir la experiencia de volver a trabajar con Adela Noriega algún día", confesó Álvarez.

Cabe resaltar que la última persona que ha filtrado información sobre Noriega es la productora Carla Estrada, quien llamó a la actriz para que protagonizara algunos de sus proyectos. En una reciente conferencia de prensa, la creadora de telenovelas confesó que había creado una bonita amistad con la actriz y que por esta razón solían llamarse con frecuencia, para estar cerca en momentos importantes de la vida de ambas.

Estuvo cerca de mí cuando murió mi mamá que ya va ser 3 años y Adela siempre ha estado cerca de mí en momentos importantes de mi vida", aseguró.

