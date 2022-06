Adiós TV Azteca: Tras esperado estreno de 'Survivor México', filtran quién dejaría el reality

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de ayer miércoles 15 de junio dio inicio la esperada tercera temporada de Survivor México en la señal de TV Azteca y ya hay un probable primer eliminado de esta competencia. El reality conducido por el carismático Carlos Guerrero 'El Warrior' dio inicio con una gran polémica pues ya se dieron las primeras discusiones y empujones entre los 20 participantes.

Los equipos quedaron distribuidos de la siguiente forma. Karim Sayeg, Christian Carrasco, Nahomi Mejias, Tefi Valenzuela, Italivi Orozco, Kenta Delgado, Julián Huergo, David García, Salime Sadak, Cate López y Javier Ceriani pertenecen a los halcones, mientras que Gabo Cuevas, Ale Saadi, Cynthia Cofano, David Ortega, Lupita Galán, Viridiana Álvarez, Rogelio Torres, Catalina Blanco, Santi Valverde, Cuhad Pérez y Yusef Farah son de los jaguares.

Fuente: Instagram @survivormexico

En el primer episodio los integrantes de las tribu 'Halcón' y 'Jaguar' se enfrentaron por la oportunidad de tener fuego en su campamento y los ganadores resultaron ser los amarillos. Asimismo, también hicieron otro reto para saber quién se quedaría con los suministros e instrumentos que les ayudarán a sobrevivir en la selva y de nueva cuenta fueron los jaguares quienes se quedaron con la victoria.

Mientras que la primera pelea entre las tribus inició por una discusión que tuvieron el reportero de VLA Gabo Cuevas y el periodista argentino Javier Ceriani, quien también trabaja para la televisora del Ajusco: "¿Sabe qué pasa? Que el señor quiere contaminar a este grupo.. yo no escucho a la basura", expresó el joven periodista. Sin embargo, el conductor de Chisme no Like tampoco se quedó callado y respondió de la siguiente forma:

Eres un don nadie, no vuelvas a llamarme sirena... par de gatos", dijo Ceriani muy furioso.

De acuerdo con las cuentas de spoilers, en tiempo real un participante de Survivor México ya habría sido eliminado y aunque muchos pensaron que Gabo repetiría al ser el primero en dejar la competencia al igual que durante 2021, se sabe que no es así. Con información de 'La Reina de los Spoilers', la persona que dejará la selva en el viernes de eliminación será una mujer pero aún no se sabe su nombre ni a qué tribu pertenece.

Sin embargo, en las redes sociales ya se filtró el nombre de la persona que ganará el primer collar de inmunidad, lo cual la salva de la eliminación, y se trataría de nadie más y nadie menos que la modelo Nahomi Mejía, quien ha demostrado ser una gran participante pues a superado varias de las pruebas y además ya causa furor en las redes sociales debido a que es sumamente guapa y atractiva.

Fuente: Tribuna y YouTube Mago Cósmico