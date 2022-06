Conductora de TV Azteca rechaza oferta para trabajar con Gustavo Adolfo Infante: "Antes muerta"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Reportan que la producción de De Primera Mano estaba interesada en contratar a una entrañable conductora de TV Azteca para que se una al programa de espectáculos ahora que Mónica Noguera decidió renunciar y presuntamente rechazó tajantemente la propuesta. ¿Cuál es la razón? La famosa se habría negado a trabajar al lado del polémico periodista Gustavo Adolfo Infante.

Se trata de la especialista en farándula Atala Sarmiento, quien este 2022 regresó a la televisión luego de un par de años retirada pues los ejecutivos del Ajusco la llamaron para que volviera a la empresa como conductora del reality Soy Famoso, Sácame de Aquí. Como se recordará, la presentadora renunció a Ventaneando y posteriormente a esta televisor luego trabajar con ellos durante 24 años pues no estuvo de acuerdo con un contrato que le pedían firmar.

La hermana de Rafael Sarmiento abandonó el Canal Azteca Uno en un fuerte pleito con la periodista Pati Chapoy y casi todo el elenco del vespertino de espectáculos, pues ella misma contó que la única persona con la que seguía hablando era Pedrito Sola. Tras dejar su 'casa', Atala acabó integrándose a la competencia, Televisa, donde le dieron la oportunidad de conducir el extinto programa Intrusos el cual fracasó y salió del aire, y además hizo su debut en el matutino Hoy.

Al quedarse sin empleo en la empresa de San Ángel, Sarmiento decidió mudarse a vivir a España pero finalmente este año regresó a México. Aunque aún se desconoce si en TV Azteca le darán un nuevo proyecto tras el fin de Soy famoso, sácame de aquí, se sabe que la conductora de 49 años sí recibió una propuesta para integrarse a las filas de Imagen TV pero la rechazó.

Según información de la columna que escribe Kaffie para El Heraldo de México, Atala fue invitada a participar en el programa De primera mano para ocupar el lugar vacío que deja Noguera, quien se cambió al elenco de Sale el Sol, pero no habría aceptado porque no puede ver a Infante ni en pintura: "Me entero que Atala Sarmiento no aceptó suceder a Mónica Noguera en De Primera Mano. La discípula de Patricia Chapoy rechazó la propuesta de trabajo que le hicieron, vía una llamada telefónica".

Presuntamente, la expresentadora de Ventaneando fue muy tajante y respondió con un contundente "no" a esta oferta de trabajo pues al igual que Pati Chapoy, ella también alucina a Gustavo Adolfo: "Su respuesta fue contundente: 'primero muerta antes que trabajar con Gustavo Adolfo Infante', contestó con repudio y desprecio", escribió el 'Villano de los espectáculos'.

