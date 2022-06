Desconsolada, actriz de Televisa anuncia la trágica muerte de su 'hijo': "Qué dolor tan grande"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz Zuria Vega, una de las protagonistas más talentosas en Televisa, paralizó las redes sociales al dar una lamentable noticia: falleció su 'hijo' a los 13 años, sin embargo, no humano sino perruno. La hermana de Marimar Vega anunció que su mascota 'Perrou', perdió la vida. Vega compartió emotivas palabras en las que agradeció todo el tiempo que pasó con ella y su familia, además de que afirmó que lo consideraba su hijo, comentando que fue "un honor" ser su mamá.

A través de varias fotografías, Zuria reveló que se encuentra desconsolada y con el corazón roto tras la repentina partida de 'Perrou', despidiéndose de él con un conmovedor mensaje. 'Perrou' era un pitbull color gris que estuvo con ella y su esposo Alberto Guerra durante años, siendo el cubano quien lo vio crecer desde cachorro y luego lo integró a la familia que formó con Zuria y sus hijos: Lúa y Luka Guerra Vega.

"Me duele, literalmente me duele el corazón. Siempre supe que tu partida iba a ser dolorosa pero... qué cabezón que vacío y dolor tan grande. Gracias por hacer mi vida, nuestra vida, inmensamente más feliz. Gracias por ser el guardián que fuiste para nuestra familia y para tu papá. Te amo para siempre mi chiquito hermoso. Lo único que me da paz es saber que te fuiste como merecías. Siempre estarás con nosotros. Fue un honor ser tu mamá tantos años. Vuela alto PERROU...", escribió en el post de Instagram.

Finalmente, la actriz de telenovelas como Mar de amor, Un refugio para el amor, Qué pobres tan ricos, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia agradeció a sus colegas de trabajo por ayudarla a pasar este terrible momento, pues afirma que le ha costado mucho afrontar la pérdida: "Gracias infinitas a todxs mis compañerxs de rodaje que me contuvieron en estos días tan jodidos que me costó mucho sacar adelante".

Instagram @zuriavvega

Por otro lado, Alberto Guerra también se pronunció sobre el fallecimiento de su 'perrhijo' y expresó el profundo dolor que le deja su partida luego de 13 años a su lado. El histrión también recordó que ambos empezaron "con un colchón en medio de un departamento vacío" y es increíble comparar ese momento a lo que tiene ahora: "Esta es el que más me ha dolido de todas. Gracias por tanto, por los mejores trece años de mi vida, gracias por ser una fuente inagotable de cariño, por las risas, los accidentes, las caminatas, los abrazos, los lengüetazos y por siempre mirarme con el más profundo y honesto amor en los ojos".

"Lo voy a extrañar tanto, aunque creo que Lua más. Empezamos con un colchón en medio de un departamento vacío y, de alguna forma, Perrou se encargó de dejarme con la vida hecha antes de irse. ¡Qué grande, carajo! Te lloro la muerte y te festejo la vida, amor mío. La última foto es la última que le tomé en este tránsito caótico que llamamos vida, con una sonrisa de oreja a oreja por querer seguir jugando aunque el cuerpo no le de. De eso se trata. Le aprendí hasta en el último segundo", concluyó.

Instagram @el_guerra

Fuente: Tribuna