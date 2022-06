¿Doble vida? Tras sacarlo del clóset, famoso galán de Televisa admite si le gustan los hombres

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor de Televisa, de quien se ha especulado sobre su orientación desde hace años, rompe el silencio y aclara en una sincera entrevista si le gustan los hombres, aunque hasta ahora solo ha aparecido públicamente con mujeres. Se trata de Diego de Erice, a quien lo han 'sacado del clóset' afirmando que sería gay o bisexual, por lo que decide aclarar las dudas de muchos sobre su vida privada.

El galán de melodramas debutó en 2009 en la televisora de San Ángel en la telenovela Verano de amor. En 2014, participó en Qué pobres tan ricos, donde tuvo un romance con el personaje de José Eduardo Derbez, sin embargo, nunca lograron besarse en la historia ya que al final se dijo que vetaron la escena y cancelaron la grabación. En 2019, al hacer casting para el remake de Cuna de Lobos, al audicionar protagonizó un apasionado beso con el actor José Pablo Minor.

El propio De Erice ha hablado al respecto, contando que buscaban que fueran una pareja gay en la trama. El beso fue tan intenso, que reveló que todos hasta terminaron aplaudiendo. Aunque no se quedó con el papel, se ha rumorado bastante sobre su orientación sexual desde hace tiempo, pese a que ha tenido relaciones sentimentales con actrices como Irán Castillo o María Fernanda Quiroz, mejor conocida como 'Ferka'.

Diego de Erice e Irán Castillo

En una entrevista para la nueva temporada del programa Confesiones, transmitido por el Canal TlNovelas y conducido por Aurora Valle, el actor de 35 años que actualmente aparece en el melodrama La Herencia por Las Estrellas, se sinceró como nunca y habló de los rumores en el medio artístico y cómo estos afectan a la persona no solo internamente, sino también a terceros como lo son la familia, amigos o pareja del actor o actriz.

"También me sirvió para entender que en este medio siempre se va a hablar y decir. Depende de uno a qué darle importancia y a qué no. Yo siempre he tratado de aclarar ciertos temas que pueden ser incómodos pero ni siquiera para mí sino para mi familia o la gente que me rodea. Puedo llegar a lastimar a alguien ni siquiera personalmente pero por mi carrera de trabajo. Que me inventen un chisme con alguien yo teniendo una relación por fuera sí puede afectar internamente", dijo.

Y aunque reveló que entiende que la prensa y fanáticos quieran saber de la vida personal del artista, defendió su necesidad de mantener su vida privada así, sin dar explicaciones: "Estoy muy consciente de que el medio es así pero creo también que la gente tiene esta curiosidad, se vale tener curiosidad. Al final te vuelves una figura pública aunque no por eso tu vida se vuelve pública, eso lo tengo muy claro y siento que si la persona en cuestión tiene la necesidad de aclararlo que lo haga, si no pues que no lo haga".

Por otro lado, agregó: Tener que hacerlo por un personaje o un trabajo, anteponiendo el trabajo a tu vida privada o personal tampoco está tan padre pero hay a quienes no les molesta". Finalmente, el actor abrió su corazón y respondió a todos los que aseguran que es homosexual pero lo estaría ocultando y llevando una supuesta doble vida. Tajante, sorprendió al revelar que él no tendría problema en admitirlo si lo fuera, pero negó serlo.

A mí no me daría empacho en decir si soy gay, si fuera gay. De hecho me cuesta trabajo saber que tengo amigos que tienen que esconder esta doble vida. Y digo: 'Qué pesado wey'. De por si es pesado llevar una vida, ¿lleva dos? No... chato, no".

