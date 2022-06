Eduardo España confiesa sí fue amenazado y lanza mordaz crítica: "Tengan más ética"

Ciudad de México.- El pasado miércoles, 15 de junio, el comediante de Televisa, Eduardo España, sacudió a sus seguidores después de enviar un inquietante mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter, en el que dejó entrever que cerró un show a causa del crimen organizado, motivo por el que varios de sus fans e incluso algunos de los medios de comunicación tradicionales, asumieron que el actor habría sido amenazado, por lo que la mañana de este jueves, 16, rompió el silencio y reveló la verdad detrás de sus palabras.

De acuerdo con algunos medios, el día de ayer, el actor de Vecinos y Los Simuladores, envió un tuit alrededor de las 11:00 horas, en el que se declaraba "triste y desesperado" por la situación del país. En el texto se podían leer las siguientes palabras: "Tuvimos que cancelar una presentación de (un show) por motivos del crimen organizado. Estoy triste y desesperado por la situación de violencia en nuestro país. Un país tan hermoso, pero lleno de corrupción y políticos soberbios echándose la culpa unos a otros y siendo cómplices".

Eduardo España cancelaría show por crimen organizado

Créditos: Twitter @laloespana

Derivado de estas palabras, algunos medios de comunicación asumieron que 'Lalo' España había sido extorsionado por una banda criminal, hecho que el mismo actor de El Hotel de los Secretos y Para Volver a Amar desmintió a través de la misma red social del pajarito, en donde lanzó una mordaz crítica a los medios de comunicación por tergiversar las palabras que había dicho 24 horas atrás, al mismo tiempo, aclaró el verdadero motivo por el que tuvo que cancelar su show.

Han distorsionado notas para variar. Nadie me amenazó. Simplemente tuvimos que cancelar una presentación porque al igual que en muchas zonas hay balaceras, etc. y se están cancelando todos los eventos. Lamentable situación. Tengan más ética y no distorsionen la información