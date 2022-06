Habrá nueva música: Beyonce confirma la próxima salida de su álbum 'Renacimiento'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Este jueves 16 de junio, la cantante estadounidense Beyonce, sorprendió a todos sus fans al revelar que muy pronto estrenará nueva música con un material que además marca su retorno al mercado y los escenarios, para lo que además, adelantó su nuevo disco de larga duración llevará por nombre 'Renacimiento' y podrá ser adquirido tanto de manera física como digital a partir del 29 de julio del presente año.

Mediante la red social Twitter, la plataforma digital Tidal confirmó el próximo lanzamiento de la intérprete de temas como Halo, Single Ladies o Crazy in Love quien desde 2015 sigue cosechando éxitos y se ha consagrado como una de las cantantes y performers más importantes de la industria internacional gracias al apoyo que le ha dado su esposo, el también cantante y productor, Jay Z.

Beyonce sacará nueva música. Foto: Twitter @tidal

Luego de haber abandonado la agrupación Destiny's Child, Beyonce ha sacado al mercado un total de seis discos y, con este anuncio, estaría sumando un séptimo a su carera como solista, por lo que se reveló, este material contará con un total de 16 temas inéditos y por lo que se ha contemplado la posibilidad de lanzarlo como un disco doble pues Tidal añadió al material el nombre 'Acto I', lo que supone que la cantante seguirá estrenando música al menos en lo que resta del año.

"Siento que está surgiendo un renacimiento, y quiero ser parte de fomentar ese escape de cualquier manera posible", había mencionado Beyonce hace alguna semanas respecto a su futuro musical.

Beyonce sacará a la venta su séptimo álbum como solista. Foto: Twitter @Fleek_Mag

Cabe destacar que el anuncio del regreso musical de Beyonce ya se veía venir pues sus plataformas digitales de pronto lucieron sin contenido, lo que suponía la preparación para una noticia importante que esta mañana se vio consagrada pues, paralelo al lanzamiento del disco, se espera que también haya una gira mundial con la intención de posicionar el material y lo que llevaría a la cantante de 40 años de edad a reencontrase con su público, en especial con el regreso de los eventos en vivo, mismos que se vieron pausados por la crisis sanitaria derivado de la pandemia por Covid-19.

El último álbum que Beyonce sacó al mercado fue el denominado 'Lemonade' en 2016, el cual Tidal describió como un "viaje de cualquier mujer hacia su autoconocimiento y sanación", pues el material incluyó éxitos como Sorry o Daddy Lessons, disco que causó revuelo pues se esperaba que en los temas que lo conforman, se revelaran aspectos íntimos no solo de la cantante, sino de la pareja, lo que incluso llegó a suponer el tema Pray You Catch Me hablaba de una infidelidad por parte de su esposo.

