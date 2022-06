¿Hubo infidelidad? Tras 9 años juntos, Alessandra se sincera sobre 'divorcio' de Eugenio Derbez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz, cantante y conductora Alessandra Rosaldo deja en shock a todos al reaccionar a rumores de separación de Eugenio Derbez y aclara porqué no participó en el reencuentro del grupo que integró con Ernesto D'Alessio, DKDA. Como se recordará, el grupo que salió de la telenovela de 1999 DKDA Sueños de Juventud, se reunió luego de 23 años, sin embargo, la gran ausente fue Alessandra. ¿Derbez le prohibió estar? ¿No la invitaron por ser ex de D'Alessio?

Como se recordará, el comediante de Televisa se casó en 2012 con la integrante de Sentidos Opuestos luego de 6 años de noviazgo. Ambos tienen una hija en común: Aitana Derbez, nacida en el 2014. Aunque en el pasado ya han surgido versiones de que estarían cerca del divorcio luego de 16 años juntos, ellos lo han desmentido, afirmando que están muy felices y se admiran mutuamente.

Ahora, Alessandra Rosaldo reapareció en conferencia de prensa junto con los compañeros que integran el concepto 90’s Pop Tour y le preguntaron porqué se ausentó del proyecto. Cabe mencionar que Rosaldo y Ernesto tuvieron un romance de más de 5 años. Cuando este terminó, ella conoció a Derbez y formaron una familia juntos; sin embargo, hay quienes afirman que no la invitaron por la relación que tuvo con su excompañero de DKDA.

La cantante prefirió no entrar en detalles sobre su ausencia en el mencionado show, por lo que, al escuchar las preguntas de la prensa, dijo: "Estoy feliz de formar parte del 90’s Pop Tour, este es un sueño que Chacho y yo veníamos persiguiendo desde hace mucho tiempo, veíamos desde lejos así (....) y queríamos estar, y por fin se nos hizo formar parte de esta gira tan maravillosa y tan mágica, gracias Ari y a todos mis compañeros porque de verdad somos una familia hermosa, y de verdad hay magia entre nosotros y en el escenario, y con el público".

Pero ante la insistencia de los reporteros, Alessandra tuvo que revelar porqué no estuvo junto a su ex en el regreso de DKDA, grupo musical formado por ella, él, Paola Cantú, Patricio Borghetti, Verónica Jaspeado, Jan y Sharis Cid: "Yo encantada de poder participar, no se dio, de hecho, DKDA iba a estar invitado al 90’s Pop Tour y por alguna razón tampoco sucedió. Yo no sé qué planes tengan ellos, si piensan continuar o no, pero yo estoy al 100 y feliz en 90’s Pop Tour y ya veremos qué pasa".

Por otro lado, ante las insistentes preguntas de si se está divorciando o no y los rumores que sugieren que están separados, Rosaldo fue tajante y mencionó que con el paso del tiempo ha aprendido a mantenerse al margen de este tipo de rumores y escándalos: "Tenemos muy claro que todo eso no existe, o sea, la realidad somos nosotros. La realidad solo la sabemos y conocemos nosotros. Somos un equipo y tenemos muy claras nuestras prioridades y todo lo que puedan decir o inventar o rumorar... eso no existe".

Sin embargo, admitió que hace tiempo sí le dolía, pero aprendió a no tomarle importancia ya que su esposo siempre se ha mantenido al margen de rumores: "Si en algún momento hace muchos años a lo mejor a mí me afectaba o me movía un poquito, porque a él para nada porque a él para nada, es de esas cosas que he aprendido de él. Hace mucho que aprendí que a esas cosas no hay que ponerles atención ni darles fuerza ni poner tu energía ahí, al contrario".

Finalmente, la cantante y actriz también decidió dejar muy en claro que su famoso esposo y padre de su hija Aitana la apoya completamente en sus actividades profesionales: "Eugenio está al 100 apoyándome en esta gira y en todo lo que hago, ya fue a vernos a una de las Arenas y contestando un poquito también a tu pregunta va a ir a vernos a Estados Unidos", finalizó.

