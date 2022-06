Jessica Segura expone foto de su rostro desfigurado y recuerda cómo ocurrió el accidente

Ciudad de México.- La actriz de Televisa, Jessica Segura mediante una entrevista para el programa Karla Díaz en YouTube, recordó la fuerte caída que sufrió en el año 2010, en el vespertino Se Vale, mismo que provocó que su rostro se desfigurara, pues se habla de que tuvo una fractura en la nariz, así como daños abajo de ojos.

Tras ese accidente, la actriz se quedó sin trabajar por al menos un año y medio, por lo que vivió malos momentos, luego de tener una participación en la telenovela Teresa, misma que la tuvo en el auge de su carrera, luego de participar en la primera temporada de Una Familia de Diez, serie de comedia que la hizo saltar a la fama durante el 2007.

Según el testimonio de Jessica, ella salió volando de una catapulta, de la cual no alcanzó a caer en la colchoneta de protección, por lo que se dio de lleno contra el piso, terminando con la cara muy lastimada, por lo que de inmediato necesito intervención médica, siendo enviada a un hospital, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Además de los golpes en el rostro, se habla de que incluso terminó en muletas, pues en la caída se lastimo el cuello, la espalda y las dos rodillas, mostrando por primera vez una fotografía de cómo quedó tras el incidente, dejando sorprendidos a muchos de los presentes, tales como Mariana Botas, Daniela Luján e incluso a Karla Díaz.

Me rompí la nariz en cinco. Me fracturé la muñeca derecha, me lastimé el cuello, la espalda y las dos rodillas después de esa caída que todo el mundo dice 'ay x, por qué le dan miedo las alturas', por esto", mencionó.