Le salió caro: Kim Kardashian recibe una multa por dañar el vestido de Marilyn Monroe

Los Ángeles, California.- La polémica en torno al daño que la socialité Kim Kardashian hizo al vestido que usó la actriz y cantante Marilyn Monroe en 1962 durante la celebración del cumpleaños del expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, sigue dando de qué hablar pues además de haber sido motivo para prohibir que prendas consideradas históricas volvieran a ser usadas por terceros, ahora se reveló a cuánto asciende la multa que le fue impartida a la también modelo e influencer.

Expertos en la moda señalaron que los daños ocasionados al vestido de Monroe eran irreparables, pues el denominado 'vestido más triste del mundo' fue incluso confeccionado mientras la actriz quien impulsó el movimiento pin-up lo usaba antes de salir al escenario a cantar Happy Birthday al presidente en un acto desesperado por volver a ganarse su afecto, pues los rumores señalaban que ambos eran amantes y ella tenía información confidencial por lo cual el mandatario había retirado protección y hasta la había amenazado con sepultar su carrera.

De acuerdo con lo expuesto por el portal TMZ, el vestido tenía un valor de 12 mil dólares en la época en la que Marilyn Monroe lo usó, pero con el tiempo y dada la relevancia de la prenda, al momento su valor es de 10 millones de dólares, cifra que se fijó justo después de que Kim Kardashian lo modelara en la alfombra roja del evento de beneficencia al que acudió el pasado 2 de mayo y por el que el Museo de Ripley, el cual lo prestó a la influencer, también se ha visto señalado en pagar una parte del daño.

Aunque la cifra no se ha estipulado como tal, se dijo que la exesposa de Kanye West tendrá que pagar una parte proporcional al daño que causó pues incluso tras perder siete kilos y poder encajar en el vestido, la tela terminó rasgada en varias partes y los cristales de swarovski que lo conforman lucen flojos, lo cual se determinó como daño irreparable pues no basta con ajustar de nuevo los brillantes pues la tela en tono nude que lo conforma, ya no tendría reparo.

Jean-Louis, diseñador francés encargado de confeccionar el vestido, buscó que al mostrarlo al público, Marilyn Monroe diera un aspecto de estar desnuda pero a la vez envuelta en brillantes, por lo que el tono que se usó fue el más similar a su tez y, al ser la cantante y actriz considerada un sex symbol, el vestido causó revuelo en especial en la esposa del entonces presidente Joh F- Kennedy quien sabía del presunto romance que había entre ambos.

