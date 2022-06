Lo hizo pedazos: Tras infidelidad, Paola Rojas hunde a 'Zague' de la peor manera en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras su polémico divorcio del exfutbolista y comentarista deportivo de TV Azteca Luis Roberto Alves, mejor conocido como 'Zague', la conductora de Televisa Paola Rojas da desgarradora noticia de cómo vivió su separación luego del escándalo que enfrentó y los ataques de los que fue víctima en redes. La admirada periodista abrió su corazón al público de Netas Divinas y mandó un contundente mensaje a su expareja.

Como se recordará, durante el Mundial de Rusia en 2018 Paola Rojas fue exhibida y humillada en redes luego de que se filtraran unas fotos íntimas de su entonces esposo 'Zague', las cuales claramente no eran para ella, sino para otra mujer. Esto dejó al descubierto la infidelidad del brasileño. A inicios de 2019 se concretó el divorcio y ella se quedó con la custodia de sus dos hijos, nacidos en el 2011.

Paola Rojas y Zague se divorciaron en 2019

En el programa Netas Divinas, transmitido por Unicable, las 'Netas' se mostraron más vulnerables que nunca y hablaron del divorcio y el si aún creen en el amor después de pasar por un momento tan duro. Fue en ese momento que Galilea Montijo lanzó la pregunta a Paola y Daniela Magún, pues eran las únicas dos en el foro que habían vivido un divorcio: "Les pregunto a ustedes dos que han pasado por un divorcio. Después de un divorcio, ¿siguen creyendo en amor bonito? creo que en ese nunca se deja de creer".

Daniela aseguró que ella sí creía que todo sería para siempre pero de repente se dio cuenta que no y su perspectiva cambió: "Yo me veía para siempre. Estaba segura y no tenía duda en mi mente hasta que no, pero sí cambió mi idea de la relación, el amor para mí sigue intacto y enamorarme y tener una relación linda. No solo sigo creyéndolo pero lo vivo y me encanta, pero sí la idea de lo que tienen que ser los paradigmas de una relación, cambiaron por completo y sobre todo, solté. Fue como 'ya Daniela, no pasa nada, no es a fuerza, no es por aquí'", comentó.

Sí creo que el para siempre ya no está en mi radar", comentó Magún abriendo su corazón.

Por su parte, Paola confesó que se casó muy enamorada y su separación fue un momento complicado en su vida; sin embargo, dejó claro que nunca se sintió rota, debido al profundo amor propio que se tiene, mandando tremendo 'golpe' al padre de sus hijos: "Es difícil de verbalizar porque es muy complejo. Yo me casé con la idea de que era para siempre, estaba perdidamente enamorada pero cuando no fue así tampoco fue un descalabro brutal".

Creo que la clave es no tener expectativas. Si sucede así qué maravilla y si no sucede así, sucede de otro modo pero sobrevivimos todos", agregó.

Natalia Téllez aprovechó el momento para expresar su punto de vista sobre el amor romántico, afirmando que en parte es la sociedad la que ha forjado esta idea de tener expectativas en una pareja: "No es que las mujeres nazcan con ese chip, creo que hay un mundo entero que ha romantizado para las mujeres las relaciones, el matrimonio, una idea muy específica de familia y entonces se va construyendo una identidad femenina que tiene que ver con una enorme expectativa de la perfección".

Lo de la media naranja y que el otro te completa... es una mentira. El cuento de la princesa no es para el hombre", mencionó Téllez.

Paola luego retomó la conversación y comentó que ella siempre se ha sentido completa, pese a sufrir eventos que la han dejado devastada: "Siento que a lo mejor siempre me percibí, soltera antes de casarme, ya casada, siempre me percibí completa. Así me formaron y así crecí: completa. Sí, tuve una pareja muchos años y fui muy feliz muchos años pero cuando eso se rompe, sí se me rompe el corazón pero no se me rompe el ser, no se me rompe el alma... yo estoy completa y restauro, sano mi corazón pero mi esencia no se desangra", dijo la periodista.

Finalmente, Magún dejó impactados a todos al abrir su corazón y mostrarme más vulnerable que nunca, pues admitió que hasta la fecha ella no se ha sentido completa y sigue esperando a la persona que la haga sentirse así: "Hasta la fecha no me percibo completa y sí crecí con la idea de que alguien llegara a rescatarme. Como esta sensación de que cuando llegue la persona exacta que necesito yo voy a soltar y les diré algo netas: lo sigo esperando".

"No sé si es patético, a mi edad y con lo que he vivido y sabiendo que no necesito a nadie que me rescate, porque no necesito de qué me rescate... lo sigo esperando, sigo esperando que alguien llegue a completarme y a rescatarme", finalizó, palabras que fueron aplaudidas por usuarios, quienes celebraron que haya sido tan sincera y transparente pues eso lo han sentido muchas personas más que se pudieron identificar.

Fuente: Tribuna