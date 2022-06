¿Qué fue de Adela Noriega? Tras darla por muerta, productora de Televisa deja helados al revelar esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Adela Noriega, llamada en su momento la 'Reina de las telenovelas' tras protagonizar inolvidables historias como Quinceañera, Dulce desafío, María Isabel, El Privilegio de amar, El Manantial y La esposa virgen, se retiró prematuramente en el 2008 tras hacer Fuego en la sangre. Desde entonces, han surgido decenas de rumores sobre qué fue de la mexicana, quien actualmente tiene 52 años, por lo que la productora Carla Estrada deja boquiabiertos con lo que reveló sobre ella.

Ya que en el Canal TlNovelas se acaba de empezar a retransmitir la versión remasterizada de Amor Real, melodrama del 2003 protagonizado por Adela y Fernando Colunga, la productora Carla Estrada habló un poco sobre esta icónica historia que se robó el corazón de todos hace 19 años. En rueda de prensa, reveló algo que dejó atónitos a todos y despejó algunas dudas de la vida de Adela. ¿Reapareció?

Tras ser dada por muerta en varias ocasiones en medio de especulaciones que padecía cáncer, versiones de que se desfiguró el rostro con cirugías, hasta que acabó en un manicomio y que tuvo un romance con un expresidente casado para después ocultar a su hijo al hacerlo pasar por su sobrino, ahora revelan la verdad sobre la actriz, quien a 14 años de su desaparición de los medios no se sabe nada de ella ni hay fotografías recientes, aunque su hermana Reyna Noriega sí permanece activa en Instagram y las han confundido por su increíble parecido.

Carla reveló que cuando le tocaba grabar, Adela era increíble como actriz y que rara vez se equivocaba en alguna escena, además de que su manera de interpretar las historias es lo que la hacía tan buena: "Adela es una actriz que me encanta porque sí, de repente llegaba tarde y cosas así pero es muy segura, es una persona que está leyendo su libreto y que en el momento en el que dicen 5, 4, 3, 2 no hay error", dijo.

No hay equivocación y sabe perfectamente cuáles fueron las indicaciones de la dirección. No nada más lo hace sino que se la cree y lo trabaja de esa forma, por eso la gente recibe ese sentimiento o enojo que ella tiene".

Además, lamentó que se haya retirado, revelando que si bien está alejada de la farándula, ella la ha convencido de volver a Televisa en dos ocasiones para trabajar juntas, por lo que podría estar la puerta abierta en un futuro: "Es maravillosa, es una de mis consentidas para trabajar definitivamente. Qué lástima que se desaparece pero afortunadamente, las dos veces que ha regresado a Televisa la he podido convencer y ha regresado conmigo, una fue Amor Real y El Privilegio de Amar. Para mí ha sido una bendición trabajar con ella".

Por otro lado, comentó que en todas las telenovelas siempre hay conflictos porque los horarios son pesados, además de criticar a algunos actores por tener esa actitud y empañar la armonía: "Los actores son unos cuando los contratas, otros al grabar y otros cuando sale al aire la novela. No es fácil, es complicado. A veces pasas horas sin dormir, otras comes poco o no comes o estás al rayo del sol. Es difícil mantener una armonía durante la novela".

Finalmente, confesó que en Amor Real ha sido la única telenovela que ha producido en la que ha habido armonía, atribuyendo esta importante noticia en gran parte a Adela: "Desde que empezó hasta que terminó fue una armonía. Esa es la única donde realmente hubo amor real desde que inició hasta que terminó", dijo contundente la productora, afirmando que está muy orgullosa de ese proyecto.

