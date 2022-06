"Robamaridos": Tras cancelar boda, Irina Baeva reacciona a 'infidelidad' de Gabriel Soto con su ex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras rumores de que Gabriel Soto y Martha Julia podrían retomar su romance luego de haberle puesto fin hace 18 años, es el ex de la actriz de Televisa quien rompe el silencio, además de que la actual prometida del galán de telenovelas Irina Baeva reacciona a la polémica que se ha desatado desde que se confirmó que los dos trabajarán juntos en un melodrama luego de haber tenido una relación del 2002 al 2004, declaraciones que fueron sumamente criticadas.

Como se recordará, Soto y Martha Julia se reencontraron después de años ya que ambos forman parte del elenco de la nueva versión de la telenovela La Madrastra, producida por Carmen Armendáriz en Televisa. El ex de Geraldine Bazán, quien actualmente está comprometido con la rusa Irina Baeva pero pospuso su boda, ha insistido en que no hay nada más que una amistad de por medio con su expareja y que le ha dado gusto verla con bien. También desmintió que Irina esté celosa, aunque Martha Julia reveló algo distinto.

En una reciente entrevista a la sinaloense, esta al parecer habló más de la cuenta y comentó que su relación con su ex es simplemente profesional, pero no quiere opinar más al respecto pues confesó que a él "lo regañan", exhibiendo que su reunión sí podría haber tenido algún efecto en su romance con Baeva: "Después de tantos años volvemos a coincidir y es bien bonito... alguien que le tienes tanto cariño y trabajar juntos; yo siempre he hablado bien bonito pero no quiero ahí... luego a él lo regañan más que a mí", dijo Martha Julia entre risas.

Y es que ambos se han referido el uno al otro en entrevistas pasadas como "el amor de su vida", aunque tras su ruptura ambos tuvieron otras relaciones. Soto con Geraldine Bazán, con quien tuvo dos hijas y Martha Julia con el también actor Salvador Ibarra, con quien tuvo una hija. Y es precisamente este último quien fue cuestionado al respecto y respondió en una entrevista para el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión si en algún momento pensó que Soto fue un fantasma durante su relación.

En primer lugar, las relaciones que la señora tuvo pasadas, yo no soy nadie para hablar de sus relaciones. La vida privada es respetable. Yo creo que si alguien tiene que hablar de sus relaciones es ella y el involucrado", dijo tajante.

Por otro lado, revela que tiene una buena relación con Soto y que a él no le interesa el pasado de quienes hayan sido sus parejas: "Con Gabriel he tenido la fortuna de trabajar en dos novelas. Lo único que tengo que hablar de Gabriel es que es un gran tipo, una gran persona. Siempre que empiezo una relación empiezo a partir del día 1, nunca me meto o me involucro en el pasado de las personas porque no es justo. Si yo estoy en una relación contigo y estoy juzgando tu pasado, ¿quién soy yo para juzgarlo?".

En otra entrevista para el programa Venga la Alegría de TV Azteca, por su parte, Irina Baeva se confesó sobre la manera en que ha podido sobrellevar las diversas controversias que han surgido durante su relación sentimental con el mexicano. Cabe recordar que en un inicio se le acusaba de ser una "robamaridos" por presuntamente haber sido la tercera en discordia en el matrimonio de Soto con Geraldine, con quien después de divorciarse empezó una relación, pese a que rumores de que ya tenían algo empezaron cuando él seguía casado.

La rusa así respondió a rumores de una posible infidelidad: "A mí cuando me preguntan sobre la relación en general, yo tengo el ejemplo de mis papás que llevan 30 años de casados, entonces para mí son como varios pilares, definitivamente es la confianza, siempre vas a tener problemas, entonces si no lo platicas con la otra persona y no le expresas cómo te sientes, para resolverlo, no para discutirlo ni para pelear, sino para resolverlo juntos, yo creo que eso es sumamente importante también".

Finalmente, Baeva apoyó que Gabriel Soto se dedique a hacer peleas con fines benéficos y desmintió que a raíz de esta actividad abandone la actuación: "No, obviamente eso no va a pasar, finalmente también es una pelea de exhibición, que además uno de los objetivos que tiene es como de caridad, entonces el dinero que se va a recaudar, pues se va a donar a diferentes fundaciones para seguir apoyando el deporte", concluyó.

Quienes no opinaron como Baeva o Soto, quienes insisten en desmentir que haya problemas en su relación o que Irina esté celosa de que trabaje con Martha Julia, son varios conductores. En este caso, en Venga la Alegría, algunos despertaron nuevamente las dudas de que podría haber algo más por ahí.

"Permíteme... Irina Baeva en mujer segura ahorita ¿no? dice 'ay no, ya pasó mucho tiempo'... yo en perris: 'donde hubo fuego, cenizas quedan'", dijo Flor Rubio entre risas sugiriendo que algo sí podría pasar entre Soto y Martha Julia, mientras que Horacio Villalobos solo atinó a agregar: "Oye, pero el recalentado qué sabroso es". Usuarios también estallaron contra la rusa, a quien le recriminaron el hablar de matrimonios sólidos o valores, pues afirman que ella no respetó eso cuando Soto estaba casado.

"Al escuchar que lleva el ejemplo de sus padres; con razón le quitó el marido a otra", "Cómo habla así con la moral que se carga", "Yo al escuchar que lleva el ejemplo de sus padres por un matrimonio de 30 años de casados y a ella le valió y destruyó una familia la Irina quedó (emojis de payaso)", "pues no se ve que haya seguido el ejemplo de sus padres porque no se le olvide que destruyó una familia", "esta robamaridos predica valores pero no los aplica", escribieron usuarios.

Fuente: Tribuna