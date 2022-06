Tras un divorcio y 'rechazo' en 'VLA', Ingrid Coronado no se arrepiente de renunciar a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Ingrid Coronado, quien saltó a la fama tras ser considerada como una de las personalidades más entrañables de TV Azteca, dejó en shock a todos sus admiradores y fans al hacer fuertes revelaciones sobre su vida privada y sentimental en una reciente entrevista. Resulta que la exesposa de Fernando del Solar confesó que no se arrepiente de haber renunciado a la conducción de Venga la Alegría.

La exintegrante del grupo Garibaldi, quien este 2022 acaba de volver a la televisión como conductora de Todos a bailar, tuvo una sincera plática con su colega Marco Antonio Regil para su canal de YouTube en la que habló como nunca antes de las decisiones que ha tomado en su vida. Como se recordará, ella decidió abandonar la fama para buscar su paz mental pues se volvió víctima de fuertes críticas tras divorciarse del argentino.

Fuente: Instagram @ingridcoronadomx

Coronado y el expresentador de La vida es una canción iniciaron su relación en 2008 y luego de tener a dos hijos juntos, en el año 2015 sorprendieron al confirmar que se estaban separando. Lo que más causó polémica de esta noticia fue que él se encontraba luchando contra el cáncer y aunque muchos señalaron a su esposa por abandonarlo en plena enfermedad, ella dijo que el rompimiento se dio porque no tenía una buena relación con la familia del presentador.

Debido a esta penosa situación, Ingrid se volvió víctima de las peores críticas y humillaciones tanto en las redes sociales como en público, por ello decidió abandonar su carrera para volver a empezar lejos de tanto ruido: "Me fui a un retiro en el Amazonas, me fui a otro retiro a la sierra de Puerto Vallarta, en un lugar donde no había luz, ni Wifi, ni nada, me fui a la India, dije: 'Tengo que encontrarme a mí misma en algún lado'".

Fuente: Internet

A casi 4 años de haber tomado la decisión de dejar VLA y cualquier otro proyecto, la también cantante y actriz confesó a Marco Antonio que no se arrepiente pues está feliz con todo lo que hizo en este tiempo fuera de cámaras: "“Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, porque sí, en ese momento fue difícil, toda la gente me decía: ¿Qué estás haciendo si estás en un lugar privilegiado, ¿cómo lo vas a dejar? Y sí, era un lugar privilegiado y decidí irme a explorar otros lugares".

Asimismo, la mexicana de 47 años explicó que gracias a que dejó la televisión pudo descubrir que su mayor pasión es la radio y comentó que no piensa dejar esta rama de la comunicación hasta el día que muera: "Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, porque sí, en ese momento fue difícil, toda la gente me decía: ¿Qué estás haciendo si estás en un lugar privilegiado, ¿cómo lo vas a dejar? Y sí, era un lugar privilegiado y decidí irme a explorar otros lugares".

Fuente: Tribuna y YouTube Marco Antonio Regil