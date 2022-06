Tras unirse a Televisa y llegar a 'Hoy', TV Azteca veta a querido exalumno de 'La Academia'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Reportan de forma extraoficial que un querido exalumno de La Academia podría haber sido vetado de TV Azteca y por esta razón no lo habrían invitado a participar en el regreso del reality edición La Academia 20 años. Durante los últimos años el famoso ha estado trabajando con la empresa de la competencia Televisa e incluso es uno de los artistas más consentidos del programa Hoy.

Se trata del aclamado exacadémico Víctor García, quien se volvió famoso en 2002 cuando participó en la Primera Generación del concurso más exitoso de la empresa del Ajusco. Y aunque solo pudo obtener el segundo lugar, el público lo aclamó durante semanas y por ello le permitieron seguir trabajando en esta televisora como galán de novelas como Dos chicos de cuidado en la ciudad, Los Sánchez, Pobre rico pobre, por mencionar algunas.

No obstante, el originario de Tamaulipas abandonó las filas de TV Azteca desde 2017 y en 2018 sorprendió al debutar en San Ángel actuando en el melodrama Por amar sin ley del productor José Alberto 'El Güero' Castro. Además en varias ocasiones ha estado como invitado del programa Hoy y recientemente la conductora Andrea Legarreta se declaró su fan tras ver el increíble intérprete que es en el Cumbia Machine Tour.

La revista TVNotas acaba de sacar a la luz la razón por la que García no fue invitado a participar en los 20 años de La Academia y especulan que fue por un veto pero este nada tiene qué ver con su incorporación a Televisa. De acuerdo con un informante del staff del reality, el tamaulipeco quedó fuera del regreso del concurso musical por orden de Mayriam Montemayor y su esposo Frank.

Sí, presuntamente el marido de la ganadora de La Academia Primera Generación habría solicitado que Víctor no regresara al concurso porque sentiría celos de él pues tuvo un romance con Myriam dentro del reality: "Myriam pidió que no se le convocara a Víctor fue por petición del esposo de la regiomontana, pues no quiere que la madre de sus hijos vuelva a tener contacto directo con quien en su momento tuvo un romance, asegurando que por celos no lo quería cerca de ella", reportaron.

Sin embargo, Víctor no fue el único vetado de La Academia 20 años y TVNotas también sacó a la luz que Montemayor puso entre sus exigencias que tampoco regresaran Toñita Salazar, con quien ha tenido fuertes pleitos en los últimos años, y tampoco a Raúl Sandoval: "Una de las condiciones que puso Myriam fue que firmaba el contrato con la televisora del Ajuscosi evitaban a toda costa volver a ponerle en el camino, y en el mismo escenario a sus excompañeros Víctor García, Toñita y Raúl Sandoval".

Fuente: Tribuna