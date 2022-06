¿Adiós boda? Exhiben 'infidelidad' de Gabriel Soto en camerinos de Televisa; Irina Baeva reacciona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque Gabriel Soto y Martha Julia terminaron su romance hace 18 años, siguen habiendo especulaciones sobre que podrían retomar su relación ahora que coincidieron en la nueva versión de La Madrastra en Televisa. Y ella no sería la única exnovia del histrión con la que colaborará en la novela, pues la protagoniza Aracely Arámbula, con quien también estuvo involucrado sentimentalmente. Ante esto, Mhoni Vidente revela que habría una infidelidad, sin embargo, Irina Baeva reacciona.

Tanto Irina como Gabriel, quienes han pospuesto su boda varias veces pues argumentan que no la harán si la familia de la rusa no puede venir a México (debido al conflicto entre Rusia y Ucrania), han insistido en que esto no habría puesto tensión en la relación y han afirmado que Irina no ha sentido ningún tipo de celos o incomodidad, sin embargo, la astróloga Mhoni Vidente vaticina que Soto presuntamente "tendrá un 'amorío' con Arámbula en los camerinos de Televisa" y le sería infiel a su prometida.

Yo veo que sale otra vez el amor con Araceli Arámbula y Gabriel Soto. Ellos dos van a tener sus encerradas de camerino, esa novela va a dejar mucho de qué hablar", comentó la pitonisa en un video que compartió en su canal de YouTube.

En su encuentro con la prensa este jueves, Irina fue tajante y respondió a estas predicciones de la astróloga cubano-mexicana. La actriz de El Dragón y Amor dividido reveló si cree en estas versiones de videntes que afirman que su pareja y 'La Chule' podrían tener un reencuentro amoroso en los foros de grabación: "Si nosotros les hiciéramos caso a todos los videntes, todas las cosas que dicen de nosotros, ya tendríamos como 6 hijos, 6 bodas, y tantas otras cosas más que eso creo que no se ha cumplido", expresó.

Por otro lado, comentó que desde que ambos coincidieron en su primer telenovela juntos Vino el amor en 2016 (cuando Soto seguía casado con Geraldine Bazán) fue que le aprendió a "ser profesional", revelando que desde entonces tenían importantes acercamientos, lo que desató aún más controversia pues el flechazo habría surgido precisamente en los foros pese a que él seguía con la madre de sus hijas.

"Antes que nada está el profesionalismo, hay que saber ser una persona profesional. Creo que es una de las cosas que yo le aprendí a Gabriel desde que hicimos nuestro primer proyecto juntos que fue 'Vino el amor'. Fue mi primer protagonista, la persona con la que estuve trabajando y en cuanto a la relación de pareja y creo que no hay ninguna relación si no hay confianza. Es como la base de una casa, no puedes seguir construyendo hacia arriba si no tienes confianza", dijo.

Tras negar que le hubiera prohibido grabar con sus exparejas, hasta reveló que el actor ya grabó algunas escenas con Martha Julia y no le molestó en lo absoluto: Él ya estuvo trabajando con Martha Julia, me contó y no era así de 'ay', no, no, la verdad es que no, porque como les digo, se trata de confiar en la otra persona, entonces si estuvo con ella o estuvo con cualquier otra expareja o yo trabajando con alguna de mis exparejas, no tendría porqué haber problema".

Nosotros nos tenemos absoluta confianza en ese aspecto y no hay nada de qué preocuparse; si no la tuviéramos no estuviéramos juntos", mencionó Baeva.

Por su parte, en entrevista para Televisa Espectáculos, el actor de 47 años dijo: "Finalmente es trabajo, y en algún momento nos vamos a encontrar tarde o temprano ¿no? y siempre prevaleciendo el respeto al set, al trabajo y a los compañeros". Finalmente, Irina se pronunció sobre sus planes de boda luego de cancelarla. La actriz manifestó sentirse abrumada y presionada por todos los contratiempos, pero confirmó que sí se realizará en su momento: "Lo más importante es que estamos juntos y será en el momento que tenga que ser".

Fuente: Tribuna