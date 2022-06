Bomba en Televisa: Tras filtrar 'infidelidad', conductor de 'Hoy' rompe el silencio sobre su divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico integrante del programa Hoy, quien lleva varios años trabajando en el matutino de Televisa, rompió el silencio sobre los rumores de divorcio luego de que salieran a la luz presuntas pruebas en las que exhibían una supuesta infidelidad con una expareja. Se trata de Arath de la Torre, a quien hace unos meses relacionaron sentimentalmente con la coreógrafa Andrea Rodríguez, actual pareja de Julio Alegría.

Y esque como se recordará, en febrero de este año, TVNotas reportó que el actor y conductor presuntamente había intentado cortejar a Andrea Rodríguez, a quien señalaron como su exnovia. Andrea en ese momento, y hasta ahora, mantiene un romance con el comediante Julio Alegría, con quien Arath trabajaba en la obra El Tenorio Cómico. De la Torre salió de la puesta en escena días antes de que estallara el escándalo, sin embargo, nunca se supieron cuáles fueron las razones verdaderas, por lo que se especuló que esto lo detonó.

Tras este escándalo de presunta infidelidad, Arath lo negó todo, sin embargo, aseguraban que su esposa Susy Lu no lo querría perdonar y hasta que ya le habría pedido el divorcio. Y es que no se les había visto en ningún evento público, no habían subido fotografías juntos en redes sociales y la actriz sonorense incluso fue la gran ausente en el cumpleaños de su esposo en el programa Hoy el pasado mes de marzo.

A pesar de que los rumores sobre que este presunto desliz le habría costado su matrimonio al también presentador son cada vez más grandes, en esta ocasión la pareja aprovechó la entrevista concedida al programa Ventaneando de TV Azteca para negar esta información, sorprendiendo a todos: "Todo bien, con mi esposo todo bien, no, no tengo nada qué opinar (...) No, no estamos separados, tenemos 16 años juntos y estamos muy contentos", confesó Susy Lu ante las preguntas de la prensa.

Por su parte, Arath de la Torre recalcó que mantiene una relación muy estable con su esposa a pesar de todo lo que se ha dicho de ellos: "Mira, no puedo decir nada, mi mujer y yo tenemos una comunicación entrañable, todos los días nos sentamos en la noche a contarnos nuestros días hasta las 11 o 12 de la noche, y yo creo que eso es algo muy fundamental, contarnos todo, siempre". Y sobre por qué no habían sido vistos juntos en algún evento, reveló:

No habíamos salido tanto porque no soy muy dado a salir pero vengo contentísimo a apoyar a mi comadre Haydeé Navarra, a todas, por eso estamos aquí", manifestó.

Por otro lado se negó a decir algo sobre el supuesto proceso legal que habría iniciado contra su excompañero Julio Alegría: "Mira, no puedo decir nada. No puedo decir nada (...) todo bien", dijo mientras empezaba a decir nombres de distintas marcas comerciales en un intento por que le dejaran de hacer preguntas. Como se recordará, fue en febrero que el conductor se vio envuelto en un escándalo tras filtrarse supuestos mensajes en los que le habría propuesto a la pareja de su excompañero iniciar una relación.

Esto pese a estar casado con Susy y haber procreado 3 hijos con ella; sin embargo, hasta la fecha De la Torre ha negado esta situación asegurando que está felizmente casado y lo que se ha dicho sería falso.

