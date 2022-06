De no creer: Integrante de Mötley Crüe cumple con un concierto pese a tener 4 costillas rotas

Comparta este artículo

Atlanta, Estados Unidos.- Luego de una espera de más de dos años, las agrupaciones de rock Del Leppard y Mötley Crüe arrancaron con una gira por Estados Unidos donde además cuentan con la participación de Poison y Joan Jett, por lo que cada uno de los conciertos que anunciaron generó gran expectativa no solo en la audiencia, sino también entre los músicos, lo cual podría explicar la emoción que uno de los integrantes de la banda de glam rock sintiera pues ello lo llevó a sufrir un accidente previo a un concierto orillando a la banda a casi cancelar varias de las presentaciones.

La persona en cuestión es el baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee quien anunció en redes sociales que resultó con cuatro costillas rotas, dolor que no le impidió viajar al Turista Park en Atlanta, Georgia pues dicho evento no solo arrancaba con la gira, sino que además representaba la reunión de la agrupación tras una pausa de siete años; no obstante, finalmente sucumbió ante el dolor y paró su participación tras haber interpretado cinco canciones.

"Vale, de todas formas, lo que tengo que decirles es que hace unos 14 días me rompí no una, ni dos, ni tres, sino cuatro putas costillas aquí mismo", dijo ante la audiencia que ovacionó a la agrupación.

Cabe destacar que en redes sociales el baterista había hecho el anuncio respecto a su estado de salud, al tiempo que adelantaba, ello no impediría cumplir con la presentado que, al igual que el resto de la gira tuvo que cancelarse por la crisis sanitaria relacionada al Covid-19 y por lo que los más tarde se reacomodó, haciendo que la espera se sintiera más larga ya que el cartel se presentó como uno muy prometedor pues involucraba a grandes exponentes de la década de los 80.

"¡Me he roto cuatro pu… costillas! Pero he estado descansando y curándome y aunque el médico me dice que no debería tocar en absoluto, ya sabes que soy terco y que voy a ser una bestia a través del dolor en cada concierto durante todas las canciones que pueda", escribió el músico en redes.

Instagram @tommylee

Al tratarse de una gira grande que involucra a una gran presencia de bandas consideradas legendarias, al tiempo de representar un gran dolor para el baterista, los interpretes de temas como Dr. Feelgood, Home Sweet Home, Kickstart my heart o Live wire, informaron que el lugar del exesposo de la modelo y actriz Pamela Anderson lo tomará Tommy Clufetos quien ha participado con Ozzy Osbourne y Black Sabbath y quien estará presente en la gira hasta que Tommy Lee se recupere.

Tommy Lee, quien suele ser muy activo en redes sociales, no reveló cómo fue que se rompió cuatro costillas; sin embargo, dejó claro que al puro estilo de Mötley Crüe, no permitiría ni que el dolor o los médicos que lo han estado atendiendo, impidieran que se presentara ante la audiencia a la que le deben años de trayectoria, pues pese a haber anunciado en 2015 su separación definitiva, pronto accedieron a realizar esta gira que sigue en pie.

Fuente: Tribuna