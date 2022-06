"Está muerta": Actriz de Televisa se ahoga en llanto en 'Hoy' y da último adiós a protagonista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 13 de junio del 2019, el espectáculo se paralizó con la muerte de una querida protagonista de telenovelas, quien actuó en casi 40 en Televisa, TV Azteca y Telemundo. Se trata de la mexicana Edith González, quien falleció a los 54 años de edad víctima del cáncer de ovario tras una larga lucha contra la mortífera enfermedad. La actriz de Salomé, Rosa Salvaje y Corazón Salvaje murió de forma repentina hace 3 años y en el programa Hoy recuerdan cómo Carmen Salinas lloró su muerte.

En 2016, la actriz hizo público su diagnóstico, aunque siguió trabajando en el teatro, cine y televisión. Edith recibió tratamiento y se sometió a una cirugía en la que le retiraron los ovarios, el útero y los ganglios linfáticos, logrando en ese momento superar la enfermedad, sin embargo, en 2019 recayó. Aunque nunca lo confirmó públicamente, la confirmación llegó en junio cuando fue declarada con muerte cerebral en un hospital de la CDMX y más tarde desconectada por su familia.

En la cuenta de Twitter del Programa Hoy, publicaron una nota en el portal Las Estrellas en la que recordaron la vez que la primera actriz Carmen Salinas, quien falleció inesperadamente en diciembre del 2021 tras estar hospitalizada. En un enlace ocurrido en junio del 2019 para el programa Hoy, la productora de Aventurera, obra que protagonizaba Edith, rompió en llanto y se dijo desconsolada por la pérdida de la actriz.

No lo pudo creer, no lo concibo, No entra en mi cabeza", dijo mientras rompía en llanto al no poder esconder su tristeza, "No, no, no puede ser que está muerta, no puede ser.... no lo puedo creer", decía incrédula.

Y agregó que le pareció escuchar 'entre sueños' acerca de su deceso pero se rehusaba a creerlo: "No puedo creer que sea Edith la que se va. Estaba dormida. Oí entre sueños el programa de ustedes que había muerto, me senté y dije: '¿qué estoy oyendo? No es cierto'. Ya habían hablado a mi casa y pensé que era de esas personas que te ofrecen ofertas por teléfono. Yo no contesté, contestaron mis colaboradoras aquí... y no hallaban cómo decírmelo".

Sobre su papel en la puesta en escena, en la que también actrices como Ninel Conde, Susana González y Niurka fueron 'Aventuera', Carmelita fue tajante y dijo que Edith fue la mejor en protagonizarla: "Fue la mejor aventurera, debutamos el 29 de octubre de 1997 en el Salón Los Ángeles con muchos tropiezos pero debutamos. Tengo mil anécdotas con ella. Traía doble pantaletita que porque no quería que se le viera nada", reveló a los conductores del matutino.

Edith González (QEPD) en 'Aventurera'

Finalmente, Salinas recordó cuando fueron a Guadalajara, Jalisco a un partido de Las Chivas, revelando que juntas pasaron momentos inolvidables, sin embargo, tenía que darle el último adiós a la talentosa actriz y eso fue exactamente lo que hizo, sin saber que menos de tres años después ella también perdería la vida en medio de las grabaciones de su última telenovela: Mi fortuna es amarte.

Fuente: Tribuna