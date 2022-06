Irina Baeva 'hunde' a Geraldine Bazán y Gabriel Soto confiesa la razón real por la que no habrá boda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche de ayer jueves 16 de junio Gabriel Soto e Irina Baeva por fin reaparecieron juntos luego de toda la polémica que surgió por el amistoso reencuentro que tuvo el galán de telenovelas con su exnovia Martha Julia, quien en el pasado confirmó que él era el hombre de su vida y a quien más había amado. Por esta situación de inmediato surgieron especulaciones de que la actriz rusa se habría puesto celosa, pero ella finalmente lo desmintió.

La villana de telenovelas de Televisa como Soltero con hijas y Amor Dividido accedió a hablar con diversos reporteros en su llegada a un evento de la CDMX y aquí por fin reaccionó a todos los rumores, tomándose con humor el hecho de que esté celosa de la ex de Soto: "Para mí una relación de pareja se tiene que basar a fuerza en la confianza y si no tienes eso no tienes nada, entonces tiene mi total confianza, puede ir a grabar con quien él quiera y yo ahí voy a estar", expresó.

Poco más tarde, la nacida en Moscú volvió a platicar con la prensa para explicar cómo festejaría el Día del Padre y dejó impactados al hacer un fuerte anunció en contra de Geraldine Bazán. Resulta que Irina presumió por todo lo alto que tienen planeado realizar un viaje con las hijas del actor, Elissa Marie y Alexa Miranda, pese a que en el pasado la madre de las niñas se negaba a que convivieran con ella, pues hay que recordar que señaló a la rusa de ser culpable de su divorcio.

Lo celebraremos con sus hijas obviamente, tenemos justamente un viaje con las niñas y vamos a celebrarlo como papá", dijo la actriz con una amplia sonrisa en el rostro.

Mientras que Irina no dejaba de presumir la excelente elación que tiene con las niñas, su prometido volvió a responder a los cuestionamientos por cancelado su boda de nueva cuenta. Aunque anteriormente Baeva comentó que no se podían casar porque su familia no podía salir de Rusia porque los vuelos eran excesivamente costosos, ahora su futuro esposo reveló la verdadera razón por la que aplazaron otra vez su enlace.

El galán mexicano de 47 años comentó que sus suegros y las otras cinco personas que viajarán a México para su boda no han querido abandonar Rusia, desmintiendo así que sea por dinero: "Sí pueden salir y vienen siete personas de su familia y de que pueden salir pueden salir, pero ahorita ellos prefirieron no salir de Rusia en ese sentido", comentó Gabriel y explicó que aún no tienen una nueva fecha fijada para el gran día.

Por su parte, Irina comentó si tiene miedo de que alguno de sus vestidos no le llegue a quedar para cuando puedan realizar su boda y además presumió que estas prendas están siendo confeccionadas en España por una importante marca de novias: "No engordo ni adelgazo y si sí, pues se hacen las modificaciones, mis vestidos van a estar espectaculares", agregó la también modelo de 30 años de edad.

Fuente: Tribuna