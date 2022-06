La abandonó su pareja: Tras llegar a 'Hoy', exactriz de TV Azteca se despide ahogada en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien se hizo famosa tras debutar en la pantalla de TV Azteca, dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans debido a que hace algunas horas reapareció ahogada en llanto en el programa Hoy debido a que su pareja la abandonó. La famosa se mostró muy conmovida pues dijo que este hombre ha sido de las pocas personas que ha tenido paciencia para 'aguantarla'.

Se trata de la conocida Antonia Salazar o Toñita, quien saltó a la fama luego de participar en la Primera Generación del concurso de canto de la empresa del Ajusco La Academia, donde siempre llamó mucho la atención por su carácter explosivo y por sus peleas con Myriam Montemayor. Además los ejecutivos de esta empresa le dieron la oportunidad de debutar como actriz en los unitarios A cada quien su santo, La vida es una canción, entre otros.

Fuente: YouTube Hoy

Sin embargo, ahora la apodada 'Negra de Oro' triunfa en la empresa de la competencia Televisa donde le dieron la oportunidad de unirse a la tercera temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy. La producción del matutino la colocó como pareja al lado del actor español Chaco y con el paso de la semana ambos han mejorado su desempeño en la pista, por lo que ya son unos de los favoritos del público.

Lamentablemente, esta pareja se tuvo que separar y la mañana de este viernes 17 de junio presentaron su última coreografía juntos en medio de lágrimas y mucha nostalgia. Resulta que el intérprete de novelas como La mujer del Vendaval, Yo amo a Juan Querendón, El bienamado, Tenías que ser tú y Sin miedo a la Verdad tomó la decisión de renunciar a la competencia porque tiene que volver a su país natal ya que su madre está muy enferma.

Aguanté todo lo que podía pero urge mi presencia en España con mi madre, perdón a todos, lo que menos pretendemos es dar pena, es algo muy triste pero es ley de vida, necesito estar con mi madre, una disculpa a todo el público", expresó el también exactor de Lo que callamos las mujeres.

Fuente: YouTube Hoy

Chao no paró de pedir a todos sus admiradores y fans que sigan votando por Toñita aunque él ya no esté en el concurso y la famosa exacadémica, quien no fue convocada a La Academia 20 años por una supuesta orden de Myriam, no pudo contener el llanto y confesó ante las cámaras que se encontraba sumamente dolida por la salida de su pareja, aunque resaltó que entiende que la familia es primero.

La guapa cantante de regional mexicano también resaltó que en Chao había encontrado un gran compañero, que pacientemente la estuvo apoyando durante estas duras semanas. Hay que recordar que ella acaba de declarar que hace tiempo fue diagnosticada con depresión y ansiedad. "Yo me siento devastada, toda esta semana me sentí como en el aire porque no sé qué va pasar conmigo, sinceramente agradezco a Chao, me ha aguantado".

Asimismo, Salazar confesó a Galilea Montijo y al panel de jueces que siente mucha incertidumbre porque ahora está sola en el concurso y no sabe a quién le van a poner como pareja: "Ya me estaba adaptando a él y pum se va, me siento pérdida, pero te agradezco de corazón todo lo que me has dado, para que tengan paciencia conmigo está cañón".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy