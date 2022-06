¿Saldrá libre? Estremece noticia de galán de Televisa, preso por abusar de su hija desde los 5 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras ser detenido en febrero del 2021 luego de que su propia hija lo acusara de haber abusado sexualmente de ella desde que tenía 5 años hasta los 14, Ricardo Crespo, un polémico actor de Televisa y exintegrante del grupo Garibaldi, fue sentenciado a 19 años de prisión. No obstante, revelan que su equipo legal apeló la sentencia y esperan que el caso sea reabierto, sin embargo, esto podría llevar al menos 6 meses más, los cuales pasaría en la cárcel. ¿Será que saldrá libre?

Como se recordará, el pasado 9 de mayo trascendió en medios de comunicación que luego de más de un año en prisión, se le había dictado sentencia a Crespo por el delito de abuso sexual agravado contra su hija menor de edad. El actor de 46 años era conocido por sus participaciones en series de Televisa como Control Z, La Piloto y El Dragón, además de que formaba parte de los grupos musicales Garibaldi y 'Los caballeros que cantan'.

En 2021, el mundo se paralizó luego de que su propia hija Valentina lo denunciara ante las autoridades y públicamente, apoyada por su madre. La joven acusó a su padre de haber sufrido abuso desde que tenía apenas 5 años de edad, mismo que sostuvo continuó hasta que cumplió 14 años. Además de proceder legalmente, contó en sus redes sociales la pesadilla que sufrió a manos de su propio progenitor, dejando helados a todos por lo que confesó.

Yo viví abuso sexual desde que tenía 5 años por parte de mi papá, esto fue de los 5 años hasta los 14 años. Decido hablar primero con mi mamá, con mi abuelita, con mi hermano; les cuento y les pido no hacer nada al respecto todavía, pasó menos de un mes y decidí denunciar", relató, estremeciendo a todos.

En febrero del 2021, Ricardo fue detenido por el delito de corrupción de menores de edad y permanecía en prisión preventiva en lo que duraba el proceso legal por parte de autoridades, mismas que el mes pasado obtuvieron la sentencia de 19 años en la cárcel. No obstante, y tal como se había mencionado en su momento, el equipo de abogados del actor apeló la condena. Aunque ya se le había encontrado culpable de los delitos que se le imputaron, su defensa ya espera que el caso sea reabierto.

Este proceso, según varias fuentes, podría tardar hasta seis meses en que se investigue de nueva cuenta, tiempo que Crespo pasaría tras las rejas. De acuerdo a informes, el primer paso que tomaron fue solicitar un amparo para saber si hubo una violación en el proceso o si no contaron con todas las herramientas correspondientes. El abogado Edson Durán relató a El Universal que estos alegan que la pena para el también cantante habría sido "excesiva" y "fuera de contexto".

"Ahí todos los elementos se encontraron favorables para la víctima (Valentina 'N') y por eso (Ricardo) lleva el proceso por un año; después de este tiempo el juez lo vinculó y le dictó sentencia por 19 años", compartió Durán. Por otro lado, afirmó que ha seguido de cerca el proceso, por lo que está al tanto que el equipo legal del mexicano sostendría que presuntamente los hechos "no fueron como se presentaron en las audiencias", por lo que ahora tendrían que ofrecer medios de prueba para que el juicio pueda reabrirse y debatir la sentencia del juez anterior.

Si la apelación a la sentencia no le es favorable, ahora viene el siguiente recurso que es ampararse ante el recurso de apelación de la sentencia y si el mismo amparo sale negativo para Crespo, ahí la sentencia queda firme que es la de los 19 años", sostuvo el especialista.

También añadió que esos 19 años tras las rejas no será el único castigo que tendrá que pagar el actor, pues también tendrá que cumplir con una reparación económica del daño, la cual según afirman no puede ser cuantificable pues la situación se agrava por la relación tan directa que tiene con la víctima. Finalmente, como mala noticia para el histrión, relató que esta situación no cree que pueda resolverse pronto, por lo que por lo menos por los próximos meses permanecerá tras las rejas.

Tendrán que ofrecer medios de prueba para desacreditar lo que se les imputa, si en dado caso reafirman que la sentencia es correcta, el siguiente recurso es el amparo y eso puede tardar de seis meses a más tiempo", manifestó.

