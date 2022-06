Thalía sacude a sus seguidores tras mostrar FOTO de sus piernas llenas de moretones

Connecticut, Estados Unidos.- Sin duda alguna, Thalía se convirtió en una de las figuras de la música más influyentes, después de que saltó a la fama con la agrupación infantil y juvenil, Timbiriche. Posteriormente, continuó con trabajos en solitario que la transformaron en la renombrada estrella que es hoy en día, pero no sólo en el ambiente musical, ya que también fue una de las protagonistas de novelas más cotizada de Televisa durante los años 90.

Recientemente, la cantante de 'Amor a la mexicana' y 'Arrasando' sacudió a sus seguidores después de mostrar sus piernas llenas de hematomas (moretones), producto del gran empeño que le está poniendo a su nuevo proyecto, del cual no dio ningún detalle, pero se cree que puede tratarse de algún video musical o quizás su esperado regreso a la televisora de San Ángel. Lo que sí se sabe es que la tía de Camila Sodi debe estar haciendo un gran esfuerzo, ya que las marcas son bastante evidentes.

La publicación la mostró en clip de apenas unos segundos, en donde hace gala de su gran elasticidad, al sostener sus contorneadas piernas, frente a un espejo, en lo que parece ser un camerino. En el breve video se pueden ver una serie de hematomas en la parte de su muslo, hecho que la actriz presumió con orgullo, ya que, aseguró que sus piernas son "todo camino" y logran acompañarla en todas las "tempestades" que enfrenta.

Tercer día de filmación y mis piernas cuatro terreno amortiguando las tempestades de las locaciones. Yo no paro, toda una trouper for ever", declaró la actriz