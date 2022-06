Tras desfigurarse y unirse a TV Azteca, actriz renuncia a 'Hoy' y presentan a su reemplazo

Ciudad de México.- La producción del programa Hoy anunció y presentó formalmente al reemplazo de una famosa actriz de Televisa que días atrás decidió renunciar a su participación en el matutino. La estrella volvió a la pantalla chica luego de haber estado 10 años desaparecida de San Ángel, tiempo en el que se fue a trabajar a TV Azteca y además aprovechó para someterse a varias cirugías que la dejaron irreconocible.

Se trata de la también cantante y modelo Lis Vega, quien en los últimos años dado mucho de qué hablar debido a sus múltiples arreglitos estéticos. La nacida en La Habana apareció en exitosas telenovelas de Televisa Ángel como Contra viento y marea, Duelo de pasiones, Zacatillo, un lugar en tu corazón y la última fue Amorcito corazón en 2012. No obstante, se cree que fue vetada por unirse a las filas del Ajusco para participar en el reality Sí se puede.

Por fortuna, este 2022 la guapísima estrella cubana por fin volvió al canal de Las Estrellas ya que la producción del matutino Hoy la invitó a ser parte de la tercera temporada de su reality Las Estrellas Bailan en Hoy teniendo como pareja al actor y conductor Raúl Magaña. Desafortunadamente, hace unos días Lis tuvo una fuerte discusión con su compañero y luego de no llegar a un acuerdo, confesó ahogada en llanto que prefería renunciar a la competencia.

Es un malagradecido... ahora resulta que la que estoy gritando soy yo, la mala soy yo, ¡yo ya no puedo! siempre es lo mismo, le digo algo y se me pone al ped... ¿por qué?... ya no quiero bailar con él, que me saquen", expresó furiosa.