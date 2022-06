¿Adiós a María José? Juan Soler baila con una guapa jovencita y paraliza a sus seguidores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el 2018, Juan Soler y Maki anunciaron, de manera inesperada, que su matrimonio de 16 años había llegado a su fin, por lo que después de un un tiempo, el actor argentino reveló que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor, aunque en aquel entonces no destapó la identidad de la misteriosa mujer. No fue sino hasta el pasado mes de mayo, que el protagonista de Cuando Me Enamoro y Cañaveral de Pasiones compartió un video con su novia, María José Barbaglia.

Según datos que el propio histrión compartió, durante una entrevista con Yordi Rosado, él se enamoró de María José cuando aún era un adolescente, pero la vida los llevó por caminos separados, con diferentes parejas, pero se reencontraron cuando ambos se divorciaron y a partir de ahí el amor volvió a surgir entre ambos. Sin embargo, alrededor del medio día de este sábado, 18 de junio, el actor compartió un video bailando con una jovencita, ¿será que terminó su noviazgo con Barbaglia?

Lo cierto es que no... entonces, ¿quién es la joven con quién se vio danzando a Juan Soler? Pues se trata de su hija menor, Azul, quien en este 2022 cumplió 14 años. La adolescente se dejó ver con un encantador vestido blanco y unas medias blancas, mientras se le veía abrazada a su papá, en la pista de baile. Ambos se movían al ritmo de 'El Amor' de El Bambino. Parece ser que este momento quedó grabado en el corazón del actor, quien no pudo evitar compartirlo para sus seguidores.

Juan Soler y su hija Azul bailando

Créditos: Instagram @juansolervalls

Lo realmente valioso no tiene precio... La familia siempre será lo más valioso de la vida... Te amo azul", declaró el actor

Hijas de Juan Soler

De acuerdo con sus publicaciones en Instagram y algunas entrevistas, la celebridad de La Mexicana y El Güero es conocido como un padre presente en las vidas de sus tres hijas, pese a que las chicas viven en sitios diferentes. Por un lado se encuentra Valentina, de 31 años, a quien tuvo de una relación con Karina, una mujer de Argentina. Sí bien, en primera instancia el actor no supo que era padre, cuando lo hizo procuró estar en la vida de su hija, incluso a principios de año viajó a Tucumán para conocer a su nieta. Sus otras dos hijas son Mía, de 18 años y Azul, de 14, ambas son fruto de la relación del actor de Locuras de Amor, con Maki.

Fuentes: Tribuna, Instagram @juansolervalls