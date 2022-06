Deprimida y sola: Así fue la trágica muerte de actriz de Televisa; enfermó y pesaba 32 kilos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El trágico fallecimiento de una famosa actriz ocurrido en 1984 ha desatado especulaciones hasta el día de hoy. Se trata de la actriz mexicana Maricruz Olivier, quien fue la primera actriz en darle vida a la ambiciosa villana 'Teresa' en Televisa, al protagonizar la icónica telenovela en 1959. Olivier tenía 50 años al momento de su muerte y su vida estuvo marcada por la tragedia, ya que afirman que habría ocultado su 'homosexualidad' y que se habría quitado la vida porque padecía cáncer de páncreas.

La primera actriz era descrita como "temperamental" y una estrella de las telenovelas, quien quedó inmortalizada no solo por su belleza y carisma, sino por su talento y el hecho de que su vida terminó rodeada de misterio. La artista, cuyo nombre real era María de la Cruz Olivier Obergh, era hija de un francés y una mujer estadounidense pero nació en Puebla. Muy joven, emigró a la CDMX y descubrió su pasión: la actuación.

En su juventud empezó a rodearse de importantes amistades en el medio artístico como la gran María Félix. En los años 50 debutó en el cine y empezó una carrera ascendente, volviéndose de las actrices más icónicas del Cine de Oro en México. En 1959 protagoniza la telenovela Teresa y se consolida como una de las artistas más famosas de la época. En 1968 protagonizó junto a Marga López y Norma Lazareno la icónica película de horror, actualmente considerada de culto, Hasta el viento tiene miedo.

En 1977 protagoniza Tres mujeres en la hoguera, la cual sería una de sus últimas películas. Esta cinta, en donde actuó junto a Rogelio Guerra, Pilar Pellicer y Maritza Olivares, fue bastante polémica, ya que presuntamente fue censurada por el Gobierno de López Portillo. Y esque Maricruz le daba vida a una mujer lesbiana. El personaje fue tan impactante que empezaron a surgir rumores de que ella también lo era, pues a sus más de 40 años no se le conocía ningún romance con hombres, no se había casado y no había tenido hijos.

Desde entonces surgieron varios rumores sobre su vida privada. Hasta se dijo que llegó a mantener una larga relación amorosa con la también actriz Beatriz Sheridan, además de que presuntamente asistía a fiestas exclusivas de mujeres. La actriz nunca confirmó ni negó nada, ya que era muy hermética respecto a su vida personal. El periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga recordó su extraño fallecimiento en su canal de YouTube y sostuvo que era alguien "atormentada" y "solitaria".

Era una mujer muy sola y se refugiaba en la familia, especialmente en su madre y no se le conocían amigos. Era una apasionada de la lectura y era muy culta. Le gustaba escuchar música y viajar", dijo.

"La actriz tenía un carácter muy fuerte", dijo, revelando que se dice que cuando era la antagonista del melodrama Viviana en 1978, protagonizado por Lucía Méndez, esta había ordenado a productores que mataran al personaje de Olivier por varias diferencias pero ella al entrarse estalló y enfrentó a 'La Méndez', a quien presuntamente le dio una cachetada para que no se volviera a meter con ella, pues no soportaba estas actitudes.

Su última actuación fue protagonizando la telenovela En Busca del Paraíso en 1982. En 1984 se confirmó su muerte y la versión oficial indica que falleció de un paro cardíaco por el cáncer de páncreas que padecía desde hace un tiempo. De acuerdo con Zúñiga, ese mismo año la habían operado por otro padecimiento, donde le detectaron el cáncer y aunque fue a Estados Unidos a encontrar una cura, desafortunadamente regresó a México "desahuciada y muy deprimida".

Se encerró en su casa de la colonia Condesa sin recibir a nadie. Su estado era lamentable. Pesaba solo 32 kilos y fue así como murió de un paro cardíaco en el Instituto Nacional de Nutrición. Sus restos descansan en el Panteón Jardín", indicó el youtuber.

Desde su muerte surgió una segunda versión, un rumor que se volvió leyenda: que se había quitado la vida debido a lo mal que la estaba pasando debido a su enfermedad, aunque esto nunca había podido ser confirmado. Pese a que tampoco se pudo aclarar su orientación sexual, con la ayuda de su papel en Tres mujeres en la hoguera, se convirtió en todo un ícono de la comunidad LGBTQ+, la cual celebra su mes del orgullo cada junio.

