Enrique Guzmán revela que tiene terrible enfermedad; cancela sus próximos conciertos

Ciudad de México.- Esta noche de sábado, Enrique Guzmán informó que dio positivo a una prueba de Covid-19 que le hicieron antes de ofrecer su concierto en Xalapa, Veracruz, motivo por el que no podrá presentarse en dicho sitio. A través de sus redes sociales, el veterano cantante se ha mostrado muy feliz de poder regresar a los escenarios y compartir con su público, sin embargo, tendrá que suspender todas sus presentaciones hasta nuevo aviso.

Tras presentarse en Orizaba, Enrique Guzmán alarmó a sus seguidores al confesar que tras este concierto había presentado algunas molestias en la garganta: "Al público que hoy me esperaba en Xalapa quiero informarles que no podré estar con ustedes. Ayer estuve en Orizaba y empecé a tener algunas molestias con mi garganta, hoy empeoró la tos y por indicaciones del médico regresé a la Ciudad de México para hacerme una prueba Covid-19, lamentablemente salí positivo".

Asimismo, el intérprete de Tu cabeza en mi hombro reveló que ya se encuentra en su casa aislado y sin mayores complicaciones. Cabe señalar que el cantante se encuentra vacunado contra el coronavirus por lo que exhortó a su público a seguir cuidándose. "Ya me encuentro en mi casa, aislado y sin mayores molestias, agradezco la atención de todos y síganse cuidando que este bicho no se haya ido", concluyó. Minutos después, compartió una imagen de su prueba Covid positiva.

La prueba en la que el famoso resultó positivo

Enrique Guzmán, quien el pasado mes de febrero cumplió 79 años de edad, pidió tajantemente durante una de las promociones de sus conciertos que nada se le pregunte sobre los asuntos de su familia. "Si me preguntan algo personal, me quito esto (el micrófono) y me voy", advierte con firmeza el papá de Alejandra Guzmán. Y es que está tratando de evitar que se empañe su regreso a los escenarios con el escándalo en el que está envuelto, luego de que su nieta Frida Sofía, lo acusara de abuso.

Fuente: Tribuna