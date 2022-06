Luto en la televisión: Famoso actor de 18 años sufre extraña muerte; aterra su última FOTO con vida

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- El mundo del espectáculo quedó conmocionado con una trágica e inesperada noticia: confirman la muerte de un querido actor de televisión a los 18 años. Se trata de Tyler Sanders, quien apenas el pasado 25 de febrero cumplió 18 años de edad y celebraba que se había "convertido un adulto". Hasta ahora, se sabe que murió en su casa en Los Ángeles, Calfifornia pero bajo extrañas circunstancias ya que su agente reveló que están investigando qué sucedió y le practicarán la autopsia.

El agente del joven, Pedro Tapia, confirmó el trágico fallecimiento del joven actor este viernes y lanzó un comunicado: "Tyler fue un talentoso actor con un futuro brillante. Viene de una familia increíble y les pedimos que respeten su privacidad en este momento". Tapia agregó que hasta ahora la causa de muerte permanece un misterio y actualmente la están investigando, desatando polémica entre los fanáticos del joven.

Instagram @tylermsanders

En su corta pero fructífera trayectoria artística, Sanders adquirió fama al participar en las series de televisión Just Add Magic: Mystery City y participaciones especiales en otros exitosos dramas como 9-1-1: Lone Star y Fear the Walking Dead. En la serie de Amazon Just Add Magic, Sanders dio vida a 'Leo' en 2019 y trajo de vuelta al personaje en 2020 para el spinoff Just Add Magic: Mystery City. En 2017 se unió a la serie de AMC Fear the Walking Dead, donde interpretó a la versión joven de 'Jake Otto'.

En 2018 actuó en el drama policíaco The Rookie. Su protagónico en Just Add Magic: Mystery City de 2019 a 2020 le valió una nominación al Daytime Emmy. Su último trabajo fue en 9-1-1: Lone Star de FOX donde debutó en abril de este año. Antes de su debut en este exitoso proyecto donde están actores de la talla de Rob Lowe, usó su cuenta de Instagram para compartir imágenes detrás de escenas de cuando grabó con todo el elenco, afirmando que la había pasado muy bien.

¡La pasé muy bien trabajando en 9-1-1 Lone Star!", escribió el 20 de abril pasado.

Instagram @tylermsanders

La última publicación que hizo Tyler en su cuenta oficial de Instagram estremeció a todos, pues apenas el pasado 12 de junio publicó unas fotografías en las que se muestra en un elegante traje azul en una terraza en Vail, un pueblo del centro oeste del estado de Colorado, ubicado en las Montañas Rocosas al oeste de Denver. En la descripción, escribió solamente la palabra: "Styling", que significa "estilo" en español.

Instagram @tylermsanders

De acuerdo con portales estadounidenses, cuando no estaba grabando, al actor le encantaba viajar y hacer actividades con su familia, pues recientemente hizo rafting con su familia en los ríos rápidos de Colorado. En su último cumpleaños, el histrión se dijo muy emocionado de llegar a la adultez, pues cumplió 18 años. Junto a una fotografía de él con un pastel, publicó: "¡18! Ya soy un adulto".

Instagram @tylermsanders

Fuente: Tribuna