Magaly Chávez revela que Alfredo Adame le habría sido infiel en reality show de TV Azteca

Ciudad de México.- Hace algunas semanas, Alfredo Adame causó polémica tras revelar su noviazgo con Magaly Chávez, quien es 29 años menor que él y sí bien, en primera instancia parecía que todo iba a pedir de boca con su relación, al grado de declarar que estaban en planes de boda, con el pasar de los días su presunto amor se fue deteriorando, al grado en el que el exconductor de Hoy terminó con la modelo, sin que ésta se enterara.

En aquella ocasión Adame declaró que Magaly era una persona sumamente "caprichosa", por lo que había decidido ponerle punto final a su noviazgo, entonces la prensa fue a cuestionar a Chávez respecto a esto, cosa que la sorprendió, ya que, según ella no estaba enterada del fin de su relación. A las pocas semanas trascendió la noticia de que se habían reconciliado, pero tras entrar al reality show de TV Azteca, Soy famoso, ¡Sácame de aquí!, ambos famosos concluyeron su noviazgo de manera definitiva.

Durante la mañana de este sábado, 18 de junio, la exparticipante de Enamorándonos dejó helados a todos en TV Azteca, después de que brindó una entrevista para Venga la Alegría: Fin de Semana, donde reveló que Alfredo Adame le habría sido infiel en plena transmisión del reality, nada más y nada menos que con Jessica Díaz. Afirmando que notaba algunas actitudes extrañas de la actriz, y revelando que había puntos ciegos donde las cámaras no captarían nada, por lo que ellos pudieron haber hecho de todo sin que los televidentes se enteraran.

Alfredo Adame le habría sido infiel a Magaly Chávez

Según información del a propia Magaly, este dato se lo habría dado una persona, de quien no reveló su identidad, pero sí aclaró que su fuente no tiene motivos para mentirle con un tema tan delicado: "Saliendo de ahí, me entero por alguien que no creo que me mienta por mentir. No creo que eso le sirva pero para nada. Y me dice 'Magy yo me saqué muchísimo de onda. Te voy a platicar algo, porque yo me saqué muchísimo de onda y quiero saber si sí es cierto.' Y me dijo (que hablando con Díaz le dijo) 'Oye sí me vas a presentar a tu hijo y no sé qué tanto...' y le dijo él 'Sí claro' (...) Entonces empezaron a platicar y le dijo: 'No, no pero qué va a decir tu hijo, primero con el papá y después con el hijo'. Me quedé de a seis".

Magaly expresó que Jessica le habría estado exigiendo cosas fuera de lugar a Alfredo Adame, sobre todo cuando éste tendría algún detalle para con ella, entre otras cosas. Finalmente, reconoció que posiblemente dicha relación se consumó dentro de la jungla de Soy Famoso, Sácame de Aquí, debido a que hay puntos ciegos que ni la audiencia, ni el resto alcanzan a ver. En tanto, esta situación sorprendió a los usuarios de Venga la Alegría, quienes criticaron a Chávez por sus acusaciones, asegurando que Díaz es una muy buena persona.

Finalmente, Magaly Chávez reveló que, pese a que frente a las cámaras del reality show, ambas parecían ser buenas amigas, optará por alejarse de la actriz y de Alfredo Adame: "A mí quien me traiciona, lo único que puedo hacer es alejarme de esa persona. Yo no te voy a hacer lo mismo porque caería en la misma porquería que ellos".

A pesar de estas declaraciones en televisión nacional, la tarde del pasado jueves, 16 de junio, ambas celebridades parecían llevarse muy bien, ya que, Magaly Chávez publicó una fotografía en Instagram que la misma Jessica Díaz comentó, en la que ambas quedaban para verse próximamente.

Jessica Díaz y Magaly Chávez organizan una cita

