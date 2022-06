Tras embarazarse de su amigo, actriz de Televisa impacta al salir del clóset y dar anillo a su novia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pese a que tiene una hija adolescente de 16 años, a quien procreó con su mejor amigo luego de quedar embarazada a los 21 años, una famosa actriz de Televisa recuerda en pleno programa en vivo cómo salió del clóset en televisión a nivel nacional. Se trata de Alejandra Ley, quien trabajó 17 años en TV Azteca y luego se cambió a la televisora de San Ángel para participar en la telenovela Doña Flor y sus dos maridos.

La talentosa actriz de Televisa nunca ha callado su orientación ni que es miembro de la comunidad LGBTQ+ pues tuvo una relación de muchos años con una mujer llamada Marlene, sin embargo, en el 2006 impactó al confesar su embarazo. La standupera reveló que solo había ido al doctor a hacerse un chequeo por un golpe que sufrió en el set de grabación, sin embargo, quedó en shock al enterarse de que estaba embarazada luego de una noche de copas y el papá era su mejor amigo.

Alejandra Ley, su hija y el padre de la adolescente

Ambos procrearon a Fer, ahora de 16 años, y hasta se van de vacaciones juntos como familia, sin embargo, nunca fueron pareja. En su visita al programa Montse & Joe transmitido por Unicable y conducido por Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, la actriz dijo: "Fue muy raro... porque aparte nos fuimos los dos a Cancún con Fer y todo mundo armó un escándalo 'Se fue de vacaciones con el papá de su hija', pero como nunca fue mi novio y siempre he tenido novios, nadie sabía que él era el papá hasta hace muy poco".

Él nunca fue mi novio, yo tenía una novia. Llevábamos tres años, tronamos y me fui con mi mejor amigo a llorar el truene y me embaracé de mi mejor amigo. (En la peda) tal cual, me enteré a los 5 meses además, tenía 21 años".

Luego de pasar eso, Ley contó que luego él se fue a Los Ángeles, California a filmar una cinta, por lo que pensó que nunca lo volvería a ver: "Se fue a hacer una película a Los Ángeles y dije: 'este wey no va a volver'. Yo regresé con la novia. Fer creció con dos mamás y a los 4 años conoció a su papá (...) le dije a los 4 años porque regresó y la niña empezó a preguntar por su papá y le dije: órale, ¿te acuerdas que tuve una hija?' y me hizo cara de: 'sí ya la vi' y le enseñé una foto de Fer y están igualitos", comentó.

Se shockeó, se shockearon los dos un poquito pero ahorita Fer tiene dos mamás y un papá".

Alejandra Ley

Sobre su novia de entonces y cuál fue su reacción a que de repente al reconciliarse ella le revelara que estaba embarazada, explicó: "Duramos 11 años, estuvo bonito. Hoy nos llevamos muy bien todos y nos vamos de vacaciones", además de comentar cómo ha llevado su hija esta dinámica: "Fernanda lo que aprendió es que tiene dos mamás que somos dos mujeres que decidimos criarla juntas y eso lo tiene clarísimo. Ella llegaba en el kínder y le decía a los niños 'yo tengo dos mamás, ¿tú cuántas tienes?' y los niños 'una' y ella: 'yo tengo dos'".

"Nunca lo vio con tabú porque no lo vimos así en la familia ni se lo enseñé (...) la 'bulleaban' más por las cosas que digo cuando hago stand up o porque estoy gorda que porque tiene dos mamás y cuando apareció el papá ha sido un viaje raro porque no sabe ser papá, está aprendiendo", agregó. Además, fue cuestionada sobre cuándo del clóset públicamente, a lo que confesó que fue en televisión nacional porque se estaba comprometiendo con su pareja.

"Cuando me preguntaron", dijo entre risas, relatando que fue cuando andaba con una mujer llamada Marlene, con quien vivía desde hace 5 años junto a su hija. Agregó que fue en el momento que decidió darle anillo de compromiso en pleno show de la 'Ley del Cabaret' mientras le cantaba Bésame mucho.

"Yo de cabaretera de vestido rojo, cantando Bésame Mucho. La llamé al escenario y le di el anillo. Tomaron video y lo subieron. Fue como de: '¿tienes novia y te vas a casar con ella?', '¿Cuéntanos, tienes novia?' y yo les dije 'sí' y vi la cara del reportero así de 'maldita, esperábamos drama', pero nadie me había preguntado antes. Todo mundo la conoce, todo mundo la ve que viene conmigo, carga a la niña, es evidente que es mi pareja. Y el día que me preguntaron lo dije y ya", contó.

De igual forma, aclaró que aunque ella fue muy abierta, también debe haber respeto por la vida privada, pues hay veces que los artistas están pasando por un mal momento y no quieren hablar al respecto. Finalmente, fue cuestionada sobre su orientación sexual, pues reveló que es pansexual. Las conductoras querían entender mejor qué significa serlo, por lo que Ley explicó a qué se refiere: "Te gusta la concha y el birote por igual, no no es cierto", bromeó.

Pansexual es que te enamoras de la esencia de la persona. La diferencia entre un pansexual y un bisexual es que bi es binario, hombre o mujer y un pansexual te enamoras de la esencia de la persona y no necesariamente estás buscando un vínculo con una persona binaria, puede ser una persona no binaria, una persona trans.... se abre muchísimo el panorama", relató.

Incluso, sorprendió al revelar que la mayoría de sus parejas han resultado ser mujeres heterosexuales: "Me pasa mucho y ellas se enamoran de mí y no significa necesariamente que después sigan con mujeres".

Fuente: Tribuna