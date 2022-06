Adiós 'Hoy': Tras años en Televisa, protagonista de novelas se une a TV Azteca y debuta en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas dio un fuerte golpe a Televisa, la empresa que la vio nacer como artista hace varios años, pues hace algunas semanas firmó su primer contrato en TV Azteca luego de haber estelarizado exitosas telenovelas. Aunque había estado como invitada del programa Hoy, la artista sorprendió al aparecer como invitada especial de la competencia Venga la Alegría.

Se trata de la guapísima actriz Jessica Díaz, quien se formó en la actuación al estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y su debut en los melodramas fue participando en la novela Simplemente María (2015-2016). Posteriormente se cambió a las filas de Imagen TV donde tuvo su primer protagónico en la serie ¡Muy Padres!, aunque meses más tarde acabó regresando a la televisora de San Ángel.

Fuente: Instagram @jessicadiazmx

La originaria de Culiacán, Sinaloa, formó parte del elenco estelar de las telenovelas Amar a muerte y Como tú no hay dos. En este último proyecto conoció al famoso galán tapatío José Ron, con quien mantuvo un sonado noviazgo durante varios meses. Además actuó en la serie La bella y las bestias y acudió como invitada especial de programas como Cuéntamelo Ya!, Guerreros 2020 y hasta el matutino Hoy.

Sin embargo, el año pasado Díaz impactó al unirse a las filas de Telemundo donde la invitaron a participar en el reality Así se baila donde tuvo un gran desempeño al lado de su pareja de baile Lorenzo Méndez. No obstante, ahora la estrella de 30 años se unió a la empresa del Ajusco pues la invitaron a ser parte de la primera temporada del concurso Soy famoso, sácame de aquí, donde nuevamente resaltó por su gran desempeño.

Jessica llegó hasta la etapa final del reality de resistencia al lado del polémico actor Alfredo Adame y lamentablemente fue él quien le arrebató el triunfo por mayoría de votos del público. Y pese a que la actriz no fue la gran ganadora, a lo largo de esta semana ella no ha dejado de aparecer de invitada en los diversos programas de TV Azteca y la mañana de ayer sábado 18 de junio fue turno de visitar el foro de Venga la Alegría: Fin de Semana.

La actriz sinaloense estuvo participando en varias secciones del matutino del Canal Azteca Uno como en 'Los Toxi Tips' de 'La Bebeshita' y además dio una entrevista a varios de los conductores para responder a los cuestionamientos de Magaly Chávez, quien declaró que se podría haber dado una relación entre Jessica y su polémico exnovio: "No sé de qué están hablando, me quedé en shock, yo amo a Magaly, me sorprende lo que están diciendo, yo no tuve nada con Alfredo".

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva