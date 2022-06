Adiós Telemundo: Tras más de 5 años al aire, querido conductor se despide con emotivo mensaje

Miami, Estados Unidos.- De nueva cuenta otra importante figura de Telemundo anunció su salida de un famoso programa de la cadena televisiva en donde ha trabajado durante más de 5 años. Se trata de un conductor que ha estado al frente de la emisión noticiosa Al Rojo Vivo, la cual en los últimos años ha enfrentado drásticos cambios de elenco y se ha renovado dejando atrás su imagen clásica.

Se trata del conocido comunicador español Antonio Texeira, quien llegó a Al Rojo Vivo hace dos años cuando los ejecutivos de la televisora decidieron implementar una nueva etapa del show vespertino tras el despido de la emblemática presentadora María Celeste Arrarás. Durante todos estos meses, el conductor se encargó de dar las noticias al lado de Jessica Carrillo, pero lamentablemente llegó el momento de partir.

Durante la tarde del pasado viernes 17 de junio Jessica fue la encargada de dar la desagradable noticia y confirmó que la familia de Al Rojo Vivo se encontraba triste por la partida de un excelente compañero de trabajo: "Bueno amigos, y tal y como les adelantamos al inicio de este programa, hoy es un día agridulce para la familia de Al Rojo Vivo, le decimos hasta pronto a Antonio", informó la querida conductora y le deseó lo mejor a su compañero.

Posteriormente, Texeira tomó la palabra para confirmar la triste noticia y explicó que era su último día de trabajo en este programa pues saldría del elenco luego de dos años dándole voz a las noticias de las tardes. Sin embargo, el oriundo de España adelantó que solo dejaba Al Rojo Vivo, y aclaró que seguiría trabajando de la mano de Telemundo, pero no dijo qué proyecto tiene en puerta:

Esta es una despedida, pero de las que no arrastra un motivo de tristeza. He acordado con Telemundo que hoy dejó 'Al Rojo Vivo', después de casi dos años, pero sigo ligado a esta compañía que es mi casa desde hace un lustro. Vienen nuevos horizontes por ahí por el fondo, la vida me sigue presentando grandes oportunidades", explicó.