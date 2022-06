Adiós a 'The Flash': Tras problemas con la justicia, Ezra Miller no volverá a ser el superhéroe

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Desde hace algunos meses, el actor de Hollywood, Ezra Miller, se ha mantenido en el ojo del huracán debido a que fue detenido en un par de ocasiones tras irrumpir en un bar de Hawai; posterior a ello, lo acusaron de haber incitado a una menor de edad a consumir drogas, evento por el que su equipo de trabajo o el mismo actor no emitieron una postura pues cabe señalar, se desconoce su paradero.

Como consecuencia a estos problemas, se ha asegurado que Warner Bros tomó a decisión de ya no dejarle encarnar a 'The Flash', superhéroe que estaba por estrenar una segunda entrega y la cual se dijo, estaría disponible en 2023, por lo que será cuestión que DC Films determine si la obra sale a la luz o bien, se quedará ‘enlatada’ para no afectar a la empresa y por ende, dejar un número bajo en la taquilla por la polémica que envuelve al actor.

En ese sentido, Warner Bros aseguran, estaría esperando que, de aquí en lo que la fecha de estreno llega, la polémica en torno al actor quien además acaba de mostrarse en la pantalla grande por la cinta Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore, baje y así la cinta, que sería la última de Miller en el papel de uno de los superhéroes más populares del universo, salga a la luz.

"La esperanza es que el escándalo se mantenga en un nivel bajo antes de que se estrene la película, y esperamos que salga lo mejor", destacaron fuentes a medios internacionales.

Al cuestionarle a quienes aseguran la cinta se estrenaría en junio del 2023 respecto a si el proyecto tuviera éxito el actor seguiría siendo parte de este universo, se remarcó que la respuesta sería no, pues en caso de haber más acusaciones en su contra, lo preferible sería postergar lo relacionado a este personaje o bien, buscar a otro actor que pudiera usar el traje y no generar problemas a Warner; sin embargo, este dato se revelará hasta que se mida la aceptación del público a la ultima aparición del también DJ en la película.

"Las fuentes dijeron que incluso si no surgen más acusaciones, es probable que el estudio no mantenga a Miller en el papel de Flash en futuras películas de DC. Eso significaría reemplazarlo en el futuro, pero hay todavía hay una inversión de 200 millones de dólares en juego con la primera película y los ejecutivos de Warner Bros tienen que estar avergonzados con cada nuevo informe de prensa", resaltó el medio Deadline.

Ezra Miller y su equipo de trabajo, eliminaron sus redes sociales una vez que se difundieron los escándalos en su contra, por lo que al ser señalado como responsable de incitar a una menor al consumo de drogas, joven a la que sus padres aseguraron el actor llevó a vivir con él, no hubo alguna plataforma para difundir una postura para desmentir los hechos, los cuales, siguen en averiguación previa para determinar el grado de responsabilidad del actor.

