Adiós TV Azteca: La segunda expulsada y otras polémicas del concierto de 'La Academia 20 años'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche de ayer sábado 18 de junio se realizó el segundo concierto de La Academia 20 años y desafortunadamente, otro alumno de esta décimo tercera generación tuvo que abandonar sus sueños de triunfar en el reality más exitoso de TV Azteca. La gala estuvo llena de polémica entre el jurado y además su conductor, el cantante sonorense Yahir, nuevamente fue criticado en las redes sociales.

Una de las cosas que más llamó la atención durante la noche fue que Alexander Acha, quien es el director del concurso, y Lolita Cortés nuevamente volvieron a tener un fuerte altercado en plena transmisión en vivo, lo que indica que esta problemática podría presentarse todas las galas. ¿Qué ocurrió? La llamada 'Juez de Hierro' se le fue con todo a dos académicos pues no le gustó su forma de desenvolverse en el escenario

Resulta que cuando Cesia y Andrés presentaron su performance, a Lola le pareció que ninguno de los dos bailó y así los destrozó: "Vamos empezando porque es una canción que le dieron a Kabah, que la única talentosa ha sido María José… Yo pensé que lo peor de ustedes era la vestimenta, no, fue su interpretación, me di cuenta de que ninguno baila y después, tú primero mi queridísimo Andrés, de verdad pensé que lo peor es que no bailabas, estabas clavado en el piso, pero cuando empezaste a marchar dije, no, lo peor es que se mueva, prefiero que se vaya".

Posteriormente, el director de La Academia 20 años apareció en cámara para defender a sus alumnos argumentando que en una semana ellos no pueden cambiar radicalmente su desempeño pues es muy poco tiempo: "Tú lo sabes perfectamente bien, entonces, dejemos de hacer show un poco y digámosles lo que sí se vio bien". Cabe resaltar que antes de finalizar el concierto, Alexander regresó para ofrecer una disculpa a Lolita por su fuerte discusión.

Asimismo, otra de las situaciones que fue muy comentada por los usuarios de las redes fue que Yahir cometió un fuerte error al revelar quién debía abandonar el concurso. Resulta que cuando el sonorense anunció que Esmeralda tenía que dejar la casa de La Academia, se equivocó al tomarla de la mano para que saliera justo por donde están las cámaras y en realidad, ella tenía que salir por una puerta que se abría de entre las pantallas. Así fue el incómodo momento.

La dinámica para esta segunda eliminación fue que dos alumnos se enfrentaran cantando la misma canción y el público emitiría sus votos. Desafortunadamente, Esmeralda solamente consiguió el 1.51 por ciento de las votaciones, según anunció Yahir, y por ello tuvo que despedirse de La Academia. Ella es una joven de apenas 24 años de edad, es oriunda de Acapulco, Guerrero, ama leer y asegura que su mayor anhelo es continuar ayudando económicamente a su madre.

Fuente: Twitter @laacademiatv

Fuente: Tribuna y Twitter @laacademiatv