¿Adiós TV Azteca? Tras 25 años en 'Ventaneando', Daniel Bisogno manda tremendo mensaje a Pati Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber pasado cerca de 25 años en Ventaneando, Daniel Bisogno no se quiso guardar nada y exhibió tremendo mensaje hacía Pati Chapoy, a través de sus redes sociales, en el que reveló todo lo que realmente sentía hacía la comunicadora... ¿será que se hartó de estar en el programa de espectáculos de TV Azteca?, ¿Acaso el conductor dejará a la empresa de Ricardo Salinas Pliego?

Lo cierto es que no, como muchos sabrán, el actor del Tenorio Cómico siente un gran aprecio por la periodista de farándula, tanto es así que ha llegado a admitir que la considera como una segunda madre, entonces... ¿de qué trata el mensaje que le envió? Resulta ser que este domingo, 19 de junio, Pati Chapoy cumple nada más y nada menos que 73 primaveras, hecho que no pasó por desapercibido para sus colaboradores, sobre todo para Bisogno, quien no dudó en enviarle una cariñosa felicitación.

Felicidades a mi segunda mamá. Agradeciendo siempre ser de los muy pocos elegidos que hemos tenido la oportunidad de que la vida nos bendijera con esta nueva maestra y compañera en nuestras vidas, gracias por la enorme oportunidad de estos 25 años acompañándote en esta aventura de vida

Mensaje de Daniel Bisogno

Créditos: Twitter

Como era de esperarse, la presentadora también fue felicitada por la propia cuenta de Twitter de Ventaneando y la página oficial de TV Azteca, donde publicaron alrededor de 35 fotografías en las que incluyeron un breve texto con respecto a su trayectoria como periodista del mundo de la farándula, asegurando que había logrado obtener gran reconocimiento en los medios por la 'veracidad' de su trabajo.

Fotografía de Pati Chapoy

Créditos: Ventaneando

Inicios de Pati Chapoy

Pati Chapoy se recibió en la Escuela de Periodismo Carlos Septien García, de la Ciudad de México, pero su carrera en la industria comenzó cuando Raúl Velasco la invitó a colaborar como conductora en el programa México, magia y encuentro, ahí entrevistó a grandes celebridades de la época; después trabajó para una revista de diseño donde conoció a grandes artistas como Sofía Bassi, Dolores del Río y a María Félix. Antes de llegar a Ventaneando, Pati Chapoy pasó por otros programas TV Azteca, como El mundo del espectáculo y En el medio del espectáculo.

Fuentes: Tribuna, Twitter @DaniBisogno