Alex Fernández presume su primer Día del Padre y le manda conmovedor mensaje a su hija

Guadalajara, Jalisco.- El pasado 17 de marzo, nació la más joven de la dinastía Fernández, Mía, hija de Alex y Alexia Hernández. Tres meses después de este gran acontecimiento, el hijo del 'Potrillo' se encuentra festejando su primer Día del Padre, hecho que hizo resaltar a través de una tierna fotografía en donde aparece toda su familia y, al contrario de lo que dicta la tradición, fue él quien le dedicó un conmovedor mensaje a su primogénita.

La nieta del fallecido 'Charro de Huentitán' cumplió el pasado sábado, 17 de junio, tres meses de vida y, tan sólo 24 horas después, su padre consiguió paralizar a sus 916 mil seguidores de Instagram, después de publicar una fotografía en donde aparecen la pequeña Mía, Alexia y él, quien abraza a ambas de manera protectora, tal y como se esperaría de un buen padre. En tanto, el joven cantante de la música regia compartió este mensaje:

¡Mi primer día del padre! No hay palabras para describir lo que siento, solo les quiero dar las gracias por haber convertido en el hombre más feliz del mundo. Las amo como no se pueden imaginar

Alex Fernández y su familia

Créditos: Instagram @alexfernandez.g

Pero Mía no fue la única a la que el joven charro le envió un emotivo mensaje, ya que, no desaprovechó la oportunidad para compartir una conmovedora fotografía de él, dándole un tierno beso en la cabeza a Alejandro Fernández, tal y como el propio 'Potrillo' habría hecho cuando Vicente Fernández se encontraba con vida. Al igual que con su hija, Alex lanzó algunas conmovedoras palabras a su padre, en las que enfatizaba que esperaba que su hija algún día lo amará tanto como él ama al cantante de 'Como quien tiene una estrella' y 'Nube viajera'.

Gracias por ser el gran papá que eres y por todo el amor que me has dado, estoy muy orgulloso de ser tu hijo. Te amo, espero que un día Mía me llegue a amar tanto como yo te amo a ti