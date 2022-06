Famosa actriz de Televisa fue hospitalizada de emergencia; fue operada por este problema

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las actrices más admiradas del espectáculo mexicano, es sin duda Laisha Wilkins, pero desde 2017 que participó en la telenovela La Candidata, al lado de Silvia Navarro y Víctor González, se mantiene alejada de la televisión. Y aunque durante 2020 reapareció como conductora invitada en el programa La caja de Pandora, este no duró mucho tiempo al aire.

Sin embargo, ahora Laisha Wilkins está dando de qué hablar una vez, pues el pasado viernes 20 de mayo, la actriz de 40 años de edad, ingresó de emergencia al hospital Ángeles del Pedregal, al sur de la Ciudad de México por una operación de la vesícula, así lo informó la revista TV Notas, quien platicó con una amiga de ella y ofreció algunos detalles al respecto.

Hace unos días se empezó a sentir mal, de hecho la noche del jueves, primeras horas del viernes los dolores en el vientre bajo empezaron en aumento y se preocupó mucho por lo que por recomendación de su mamá pero sobre todo de los médicos fue que se internó de emergencia, le hicieron estudios y revisiones y sí fue la vesícula, necesitaba una operación de emergencia", dijo.

La famosa se internó en una clínica privada y aunque le cobraron una buena cantidad de dinero, todo salió muy bien después de la intervención médica, ademas de que su aseguradora cubrió los gastos, la operación demoró alrededor de 2 horas, y para el domingo por la tarde salió por su propio pie sin ayuda de una silla de ruedas.

Le sugirieron quedarse un día más y salir el lunes por la mañana, pero ella no quiso, me imagino que por el costo extra que eso generaba (ríe), porque pues de la televisión no se gana mucho dinero como para darse esos lujos, estar internado en una clínica privada ya es un lujo que ella ahorita no se puede tomar", expresó.

La actriz y conductora, Laisha Wilkins

La persona concluyó diciendo: "Pues le recomendaron reposo de al menos una semana, no hacer esfuerzos ni corajes, a ver cómo le hace ahí porque sí es una mujer sumamente corajuda, le recomendaron no cargar mucho peso, no hacer ejercicio, y llevar una buena alimentación, pero ahí en fuera todo bien".

