Juntos de nuevo: Jungkook de BTS lanzará otra colaboración con Charlie Puth

Ciudad de México.- Hace alguna días, BTS se volvió tendencia debido a que durante el evento denominado FESTA anunciaron su separación indefinida para así poder concentrarse en temas relacionados a proyectos en solitario; no obstante, un día después la disquera de los ídolos de K-Pop aseguró que si bien habría proyectos individuales, como agrupación seguiría habiendo temas, lo que se tradujo como una pausa que no era una separación.

Tras ello, fanáticos de los intérpretes de temas como Butter, Dynamite, Permission to dance o Yet to come, recordaron que J-Hope esta por debutar como solista en el evento de Lollapalooza en Chicago, lo que llevó a Jungkook a anunciar una nueva colaboración al lado del cantante Charlie Puth con quien hace algunos años lanzo el tema We don't talk anymore PT.2, versión que antes contó con la participación de Selena Gomez.

Ahora con esta pausa anunciada, será el día 24 de junio cuando ambos artistas lancen el tema Left and Right, colaboración de la que se supo el pasado 16 de junio y que desde entonces ha mantenido a ambos artistas en tendencia en redes sociales debido a que parece ser, hacen tan buena sinergia que llevaría al tema a convertirse en el éxito del verano, lo que también podría suponer algunas presentaciones en vivo del más joven de los integrantes de BTS.

Los fanáticos tanto de Jungkook como de Charlie Puth que no solo quieran escuchar el sencillo en plataformas digitales sino también tenerlo en físico, podrán adquirirlo a través de algunas tiendas de discos o incluso, ordenarlo en línea ya que se reveló, el material una vez que salga al mercado, tendrá un costo de 3.50 dólares, lo que en pesos mexicanos se traduce a 71 pesos más envíos.

Este es el segundo integrante de BTS que confirma sus proyectos en solitario, lo que supone que en lo siguientes días Jin, Jimin, V, Suga y RM hagan lo propio mientras que J-Hope y Jungkook lancen nuevos temas que sigan la línea de los proyectos solitarios que anunciaron tras la devastadora pero errónea noticia de una separación indefinida en el marco en que estrenaron 'Proof', su nuevo material discográfico.

Fuente: Tribuna