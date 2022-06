Pleito en TV Azteca: Querido conductor destroza a Lolita Cortés en VIDEO y le manda fuerte recadito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido conductor y cantante Apio Quijano, quien ha trabajado para TV Azteca en los últimos años, publicó un video en sus redes sociales en el que se le va con todo a la reconocida actriz Lolita Cortés por los recientes comentarios que hizo en su contra. Resulta que en el reciente concierto de La Academia 20 años, la polémica jueza demeritó el trabajo que ha hecho el grupo Kabah.

Sí, durante la noche de ayer sábado 18 de junio la apodada 'Juez de Hierro' criticó a los alumnos Cesia y Andrés por haber interpretado la canción Vive con un muy mal desempeño según su opinión y es que para ella, un tema de Kabah no es muy difícil de interpretar. La excrítica del reality de Televisa Las Estrellas Bailan en Hoy aseguró que la única talentosa del grupo es María José, dejando de lado a Apio, Daniela Magún, Sergio O'Farril, Federica Quijano y René Ortiz.

Vamos empezando porque es una canción que le dieron a Kabah, que la única talentosa ha sido María José… Kabah, eso es todo, o sea no estamos hablando de ‘no no no, espérate, Queen’, ‘no no no, espérate, Journey’, no señores, Kabah… empezamos a oír la canción de Kabah, nada", expresó la cantante y actriz en vivo en La Academia.

Sin embargo, al exconcursante del reality del Ajusco Soy famoso, sácame de aquí, no le agradaron estas palabras y le dio con todo a Lola. A través de sus historias de Instagram, el intérprete de canciones como La calle de las sirenas comentó por supuesto no está de acuerdo con lo que dijo la reconocida mujer mexicana de 51 años, a quien también le recalcó que su carrera no ha sido la mejor y la tachó de ser una artista olvidada.

Kabah, como lo dices despectivamente, lleva 30 años de carrera y, bien que mal, tenemos éxitos de muchos años. Yo no me voy a meter con tu carrera porque bueno, hay mucho qué decir… no, más bien, no hay tanto que decir", expresó Quijano.

Asimismo, el exjuez del reality de moda Este es mi estilo y también escritor mexicano declaró que Kabah ha sido una agrupación que se ha mantenido muy vigente por años gracias a varios de sus temas, lo cual Lolita no ha podido hacer. Asimismo, el conductor de 45 años le exigió a la 'Juez de Hierro' que deje de meterse con las carreras artísticas de otros famosos y le pidió que sea mucho más respetuosa con sus colegas:

Una mujer de musicales del 90, donde desapareciste. Nosotros no tenemos que disfrazarnos con este personaje de villana del 92, acabando a la gente y denigrando el trabajo de los demás", finalizó Apio.

Cabe resaltar que los mensajes del hermano de Federica Quijano fueron retomados por el programa Venga la Alegría: Fin de semana y las conductoras del matutino Gaby Ramírez y Olga Mariana apoyaron al integrante del show 90's Pop Tour. Ambas famosas dijeron que Cortés debía aprovechar su presencia en la décimo tercera generación de La Academia para que los alumnos mejoren y no para criticar a otros integrantes del medio artístico.

