Tras fracaso en Televisa y pleito con Chapoy, conductora pierde su trabajo en TV Azteca y deja México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica conductora, quien hace unos años se unió a las filas de Televisa pero su programa resultó un fracaso y salió del aire, confirmó hace algunas horas que abandonaba México luego de haber perdido nuevamente su trabajo en TV Azteca. Hace unos años esta famosa tuvo un fuerte pleito con Pati Chapoy y presuntamente hasta acabó vetada de la importante televisora.

Se trata de la reconocida periodista Atala Sarmiento, quien en 2018 decidió renunciar a su puesto en la empresa del Ajusco tras 24 años en sus filas pues no estaba de acuerdo con el contrato que le ofrecían ejecutivos, sin embargo, este año volvió para conducir la primera temporada del reality Soy famoso, sácame de aquí. El concurso culminó hace una semana y ahora se sabe que ella nuevamente está desempleada.

Fuente: Instagram @atasarmiento

Como se recordará, luego de quedar fuera de Ventaneando la comunicadora entró en pleito con varios de sus excompañeros e incluso la propia Chapoy la tachó de ser una persona "envidiosa" y por ello surgió el rumor de que ella la habría vetado. Hace unos meses la hermana de Rafael Sarmiento confirmó que la única persona con quien seguía hablando en la actualidad era Pedrito Sola.

La cuñada de Jimena 'Choco' Pérez también formó parte de las filas de San Ángel, donde primero la llamaron para ser invitada especial del programa Hoy y luego se convirtió en conductora de la emisión de espectáculos Intrusos junto a Martha Figueroa y Pepillo Origel, quienes en ese entonces eran enemigos de Chapoy y le hacían la competencia directa a Ventaneando, pero acabaron fracasando y los sacaron del aire.

Aunque muchos creían que Atala conseguiría un nuevo trabajo en TV Azteca tras conducir Soy famoso, sácame de aquí, ahora se confirmó que la conductora nuevamente acabó desempleada pese a que todos sus fans esperaban verla de regreso en la señal del canal Azteca Uno. Durante la tarde de ayer sábado 18 de junio informó que ya estaba abandonando tierras mexicanas y a través de su cuenta oficial de Instagram publicó un par de fotografías desde el aeropuerto.

|Fuente: Instagram @atasarmiento

Atala no paró de repetir en sus historias de Instagram que deseaba volver a pisar su hogar en Barcelona, España, a donde se mudó desde hace un par de años. Mientras que durante la mañana de este domingo la periodista de espectáculos informó que ya se había reencontrado con su esposo David Ródenas y le informó a todos sus fans que ya estaba en casa: "No lo puedo creer, no lo puedo creer ¡estoy en mi cama!", expresó la expresentadora de TV Azteca.

Fuente: Tribuna e Instagram @atasarmiento