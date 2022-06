Adiós Televisa: Tras 15 años al aire, Galilea Montijo renuncia a 'Hoy' y presentan a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica conductora Galilea Montijo dejó sin palabras a la audiencia del matutino Hoy debido a que esta mañana abandonó el programa, donde lleva trabajando casi 15 años, y la productora Andrea Rodríguez tuvo que presentar a su reemplazo. Como se sabe, existen rumores de que la tapatía pronto abandonaría las filas de Televisa de forma definitiva antes de que acabe el año pues no soportaría seguir trabajando en México.

En los últimos meses 'La Gali' ha estado inmiscuida en fuertes escándalos que le han acarreado mucho 'hate' en las redes sociales. La acusaron de presuntamente haber tenido un fugaz amorío con su compañera Maca Carriedo, incluso especularon que se había divorciado de su esposo Fernando Reina Iglesias, con quien se casó desde 2011, y hasta la señalaron por haber andado con un presunto delincuente.

Fuente: Instagram @galileamontijo

Portales como el canal de YouTube El Borlote aseguran que la también actriz de 48 años ya no soporta ni un poco continuar trabajando en el matutino de Las Estrellas y que ya habría hecho "de todo" para que le permitan renunciar. Presuntamente Montijo tiene planes de abandonar tierras mexicanas para irse a refugiar a Estados Unidos, donde obtendría trabajo en la cadena hermana de San Ángel Univisión.

Es un hecho que ejecutivos que apadrinan a la presentadora le cumplirán ese deseo... Prácticamente la han convertido en la embajadora de Televisa ante Univisión pero Gali no se quiere esperar a diciembre que es cuando termina su contrato en México. Pide que en su nuevo contrato la coloquen en EU y que sea pronto", aseguraron.

Mientras que la mañana de ayer miércoles 1 de mayo Galilea aseguró que sí abandonará el programa Hoy el próximo año, pero no por lo que todos piensan. La tapatía explicó que en 2023 cumplirá 50 años de vida y que planea celebrarlo en grande, por ello se ausentará del matutino varios días: "El próximo año, yo sí les quiero decir, el próximo año si Dios me da vida ahí sí no cuenten conmigo dos semanas, dos semanas no van a contar conmigo, celebración cañona".

Pero inesperadamente, este jueves 2 de junio adelantó su salida de la emisión más famosa de Televisa y dejó en shock a todos sus fans. Aunque apareció desde el inicio de la transmisión, 'La Montijo' no estuvo presente durante el reality Las Estrellas Bailan en Hoy. Sí, la conductora no estuvo presente en esta sección de la cual es titular desde la primera temporada. Sin dar mayores explicaciones sobre el motivo del cambio, la producción colocó a Arath de la Torre a conducir el concurso de baile.

Fuente: YouTube Programa Hoy

Cabe resaltar que hasta el momento la tapatía no ha revelado la razón por la que tuvo que abandonar la transmisión de Hoy. Aunque hace unos minutos Galilea compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en el que aparece bailando junto a su maquillista Bernardo Javier desde los camerinos de Televisa y lleva un atuendo distinto al que lució en el programa, por lo que es probable que se encuentre grabando otro proyecto.

Fuente: Instagram @galileamontijo

Fuente: Tribuna, YouTube Programa Hoy e Instagram @galileamontijo