Adiós TV Azteca: Tras hundir a Legarreta y veto en 'Hoy', polémica conductora se va de 'VLA'

Ciudad de México.- Una polémica conductora, quien fue vetada del programa Hoy y también de Televisa hace un par de años, confirmó en horas recientes su salida del matutino Venga la Alegría y detalló a sus seguidores porqué estaría ausente de la pantalla de TV Azteca. Hace unos meses la también actriz declaró que jamás se llevó bien con Andrea Legarreta mientras laboraban juntas en San Ángel y la acusó de presuntamente tratarla mal.

Se trata de la mexicana Anette Cuburu, quien se formó en la actuación tomando clases en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y quien hizo su debut conduciendo un programa de ventas, hasta que recibió la oportunidad de grabar algunos episodios de la serie de comedia ¿Qué nos pasa? junto al fallecido Héctor Suárez y también apareció en algunos capítulos de Mujer, casos de la vida real.

Sin embargo, en 1999 se cambió de televisora y llegó al Ajusco para realizar la telenovela El candidato, además de que trabajó en Lo que callamos las mujeres y luego de unió al elenco de Con sello de mujer. También incursionó en el ámbito periodístico y en 2004 estuvo al frente de Noticiero A.M. Pero luego de contraer matrimonio con el empresario Alejandro Benítez, un poderoso ejecutivo de Televisa, volvió a su antigua 'casa' y se unió a Hoy.

Hace poco Anette comentó que su estancia en el matutino de Las Estrellas no fue tan grata debido a que aunque logró formar una gran amistad con Galilea Montijo, no logró empatar nunca con 'La Legarreta': "Creo que Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo, ella decide de quién ser amiga y entre nosotras nunca se dio una amistad... La gente que no quiere ser mi amiga, no tiene por qué serlo, ni lo necesito", dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Luego de divorciarse del padre de sus hijos, Cuburu acabó vetada de todas las empresas y ella misma culpó a su exesposo de hundir su carrera. Hay que recordar que la presentadora estuvo 8 años alejada de la televisión hasta que TV Azteca le dio una segunda oportunidad en 2019 y le permitieron unirse al elenco de VLA. Al regresar a trabajar, la actriz declaró con lágrimas en los ojos:

Había una orden de que no se me diera trabajo, estuve vetada de todas las televisoras del mundo, de la que me digas, de teatro, de cine, de donde yo me parara, no se lo deseo a nadie... lloré muchísimo, pedí oportunidades y me colgaban la llamada", confesó.

Durante la mañana de ayer miércoles 1 de junio Anette volvió a desatar la preocupación de sus miles de seguidores y fans debido a que no apareció conduciendo el programa VLA. Al inicio de la transmisión solo aparecieron sus compañeros Roger González, Laura G, Sergio Sepúlveda y 'El Capi' Pérez y aunque muchos pensaron que que se integraría más tarde, esto jamás ocurrió. Así reaccionó el público de TV Azteca al saber que no estaba presente en el program:

Pero los admiradores de Cuburu no tienen nada de qué preocuparse pues ella ya apareció en sus redes sociales para declarar porqué no estuvo presente en el matutino. Mediante sus historias de Instagram la conductora de 47 años contó que tuvo que salir de México y que se encuentra en Londres, Inglaterra, debido a que ella estará cubriendo la fiesta del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II y por supuesto presumió que su reportaje será transmitido en Azteca Uno.

