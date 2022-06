Camilo queda mal con los fans de CDMX y cancela concierto de última hora: Da positivo a Covid-19

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los fanático del cantante colombiano, Camilo, recibieron este jueves 2 de junio una noticia lamentable y es que, el concierto que estaba agendado para esta noche en la Arena Ciudad de México, fue cancelado de último momento debido a que el esposo de Evaluna Montaner dio positivo a Covid-19, enfermedad que a partir de ahora, lo mantendrá en aislamiento hasta que las condiciones mejoren.

Mediante un comunicado de prensa, la productora Westwood Entertainment informó que además del intérprete de temas como Tutu, Despeinada o Vida de Rico, miembros del staff también fueron diagnosticados con el virus SARS-CoV-2, por lo que el evento que forma parte de la gira denominada 'De Adentro Pa' Fuera' y que se realizaría en este recinto ubicado al norte de la capital, será pospuesto por lo que los fans que adquirieron entradas, podrán usarlas para entonces.

Foto: Instagram @auromendiola

El cantante colombiano había informado en redes sociales que, una vez que arribó a México para cumplir con este compromiso, presentó síntomas relacionados con la enfermedad, por lo que optó por practicarse una prueba, misma que dio positivo; esta acción se replicó por los miembros de su equipo quienes también tienen la enfermedad y, con la intención de no afectar a nadie, todos se han unido a un confinamiento; sin embargo, esto on ha sido motivo para expresar la tristeza que siente al no poder reunirse con sus seguidores en uno de los recintos más grandes de la capital.

"Es algo que me llenaba de ilusión, sabemos que lo primero y lo más importante es la salud y a cuidar eso. Después de eso lo más importante es honrar ese encuentro que nos hemos venido soñando ustedes y yo en la Arena Ciudad de México", remarcó el cantante.

Intagram @camilo

Respecto a la fecha en que el concierto se llevará a cabo, Camilo informó que en las próximas horas se estaría lanzando un comunicado con el dato preciso, al tiempo que también se revelarán las indicaciones para quienes, por algún motivo, prefieran devolver las entradas ya que, como se mencionó anteriormente, los boletos adquiridos serán validos para la nueva fecha de este esperado show.

"Aquí nos quedaremos hasta testear negativo para poder salir, les mando un abrazo, cuídense mucho. Lo siento mucho y nos vemos pronto", concluyó el cantante.

Fuente: Tribuna