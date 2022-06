FOTO: Poncho De Nigris se tatuaría la cara igual que Christian Nodal y causa risas en Instagram

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, el polémico ex Big Brother, Poncho De Nigris compartió un video en donde su cara lucía completamente tatuada, mientras hacía referencias a Christian Nodal, este hecho llenó de burlas a Instagram, ya que, aseguraron que estaba buscando colgarse de la fama del cantante, de 23 años, y que lo único que busca es unirse al 'chisme' de Belinda el intérprete de 'Botella Tras Botella'.

Sí bien, el conductor de regiomontano no tatuó su rostro, como lo hizo Nodal, sí que usó un filtro, en donde se le puede ver la mayor parte de la cara tatuada, esto a la vez que insinuaba que, con ese rostro, no sabía sí acababa de salir de prisión o sí la intérprete de 'Dopamina', Belinda, acababa de dejarlo, esto último como total referencia al reciente rompimiento de la cantante con Christian, ya que, no es un secreto que el autor de 'Adiós Amor' sufrió un radical cambio de look después de su separación de la también modelo.

Con estos filtros no sé sí acabo de salir de Santa Martha Acatitla, de un penal de máxima seguridad o me dejó Belinda", señaló De Nigris

Poncho De Nigris se habría tatuado igual que Nodal

Créditos: @ponchodenigris

En el mismo clip, Poncho De Nigris aclaró que todo esto se trataba de algo de humor y resaltó el gran respeto que siente hacía Christian Nodal, asegurando que siente una gran admiración hacía el cantante y que todo se trata de una parodia: "Mi admiración y respeto a Christian Nodal, un gran talento del regional mexicano. Es cotorreo sin tratar de hacer daño (...) No te vayas a enganchar es una parodia", declaró el famoso.

De entre sus tres millones de seguidores, varios famosos reaccionaron divertidos ante este video, entre los que se puede mencionar a Gabriela Elizalde, Chuck Alcala, Karla Pineda, entre otros. Mientras que el resto de sus fans lo tacharon de "ridículo" o incluso de ser poco empático con la situación de Christian Nodal, esto debido a que hace poco más de cuatro meses aún estaba planeando su boda con Belinda y, de un momento para otro, cambió estos planes.

Christian Nodal contra J Balvin

Cabe señalar que hace pocos días, el cantante de 23 años, fue protagonista de una disputa por redes sociales con J Balvin, precisamente porque éste último le habría hecho una 'broma' similar, al cantante, en la que el rapero de Colombia, habría señalado a Nodal por presuntamente haber imitado su 'look', haciendo una comparación entre una foto de ambas celebridades, mientras le pedía a sus fans que encontraran las "diferencias entre los dos".

Fuentes: Tribuna, Instagram @ponchodenigris