Humillada y sin trabajo: Tras 'veto' de TV Azteca, conductora deja 'Hoy' y desenmascara a Televisa

Ciudad de México.- Una polémica conductora, quien presuntamente estaría vetada de TV Azteca, dio un duro golpe a Televisa pues hace algunas horas confirmó que decidió renunciar al programa Hoy y se lanzó contra la producción de esta emisión. Sin piedad alguna, la famosa destapó todos los malos tratos que recibió en esta televisora, en la cual comenzó su carrera cuando apenas era una adolescente.

Se trata de la también payasita mexicana 'Gomita', cuyo nombre real es Araceli Ordaz, quien debutó en la empresa de San Ángel cuando participó en Sabadazo. En este proyecto dio mucho de qué hablar, primero porque aquí comenzó su transformación física a base de cirugías y además porque acusó a Laura G y Cecilia Galliano de maltratarla y humillarla. Hay que recordar que la argentina la señaló a ella y a su hermano 'Lapizito' de robarle un anillo para pagarse sus operaciones pero esto jamás se confirmó.

Luego de varios años alejada de la televisión, donde solo había hecho apariciones especiales en programas como Venga la Alegría y Hoy, este 2022 se anunció que 'Gomita' volvería a la pantalla chica con un gran proyecto. Cuentas de spoilers como La Comadrita en Twitter reportaron que la youtuber sería parte de la nueva temporada del reality Survivor México, pero cabe resaltar que hasta el momento no se ha confirmado

Por su parte, el canal de YouTube Chacaleo aseguró que los ejecutivos del Ajusco desistieron de esta contratación porque la hermana de 'Lapizín' no habría podido pasar las pruebas de resistencia física que hacen antes de comenzar las grabaciones: "Sacan a Gomita de 'Survivor México' pues con tanta cirugía no se puede ni mover... es una mujer de cristal pues su obsesión por su apariencia física lo ha sido todo, así que se ha sometido a una docena de cirugías, lo que ha mermado su salud física y mental".

Días después de este anuncio, la producción del matutino de Las Estrellas presumió por todo lo alto que 'Gomita' se integraba a Hoy como participante de la tercera temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy. No obstante, a solo cinco semanas de haber iniciado la competencia la payasita mexicana decidió renunciar al concurso, dejando solo a su pareja de baile, el galán de telenovelas Miguel Martínez.

Durante la madrugada de este jueves 2 de junio Araceli, quien confesó en días pasados que sufre depresión y ansiedad, lanzó un nuevo video en su canal de YouTube donde confirmó los motivos por los que decidió renunciar al programa. La influencer de 27 años contó que sufrió supuestos malos tratos por parte de la producción de Hoy que iban desde negarle vestuario, comida a su asistente, así como aprovecharse de su situación de salud mental para generar morbo y rating.

Seré muy honesta. Mi punto principal es que todo esto yo lo viví en 'Sabadazo', comida, malos tratos de que tú tienes que hacer lo que ellos digan porque si no estás mal. Lo aguanté 6 años, no lo quiero volver a vivir. Y en esos momentos reviví mi pasado y dije 'no lo quiero vivir'", relató.

Asimismo, 'Goma' explicó que ella no firmó ningún contrato para integrarse a Hoy, por lo cual no recibía paga: "Yo no estoy cobrando, lo estaba haciendo con cariño y entrega, pero me sobrepasaron que me grabaron llorando. Yo no quiero que me vean llorando, quiero que vean, sí tengo depresión y ansiedad, pero siempre trato de que me vean bien. Si algo aprendí esta ocasión es que voy a poner límites, voy a hacer lo que yo quiera".

Ya para finalizar, 'Gomita' aseguró que se encuentra feliz por la decisión que tomó y que no se arrepiente para nada pues primero está su salud mental. Por su parte, la producción del matutino Hoy anunció la mañana de este jueves que ya tenían al reemplazo de 'Gomita' para continuar con el reality y presentaron a la actriz española Estefanía Ahumada como la nueva compañera de Miguel.

