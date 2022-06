Lo sacan del clóset: Tras dejar 'Hoy', filtran romance entre galán de novelas y ejecutivo de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se reveló que un poderoso ejecutivo de Televisa habría tenido una relación amorosa con un famoso galán de telenovelas, quien incluso formó parte del programa Hoy hace unos años, y que hasta lo habría patrocinado para darle papeles importantes. La encargada de hacer semejante revelación fue la polémica peruana Laura Bozzo durante su participación en el reality de La Casa de los Famosos.

El actor involucrado en este tremendo escándalo es el argentino Nacho Casano, quien llegó a México desde 2007 y estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Sus primeros trabajos en la televisión fueron haciendo menciones publicitarias en distintos programas e incluso formó parte del matutino de Las Estrellas presentando cápsulas informativas. Fue en 2012 cuando recibió su primera oportunidad para actuar en los melodramas.

El oriundo de Buenos Aires, Argentina, actuó en telenovelas como Miss XV (2012), Nueva vida (2013), Mentir para vivir (2013), Lo que la vida me robó (2013-2014), Mi marido tiene familia (2017-2019) y Médicos, línea de vida. No obstante, su primer protagónico lo consiguió en A que no me dejas (2015-2016), presuntamente porque un poderoso ejecutivo de San Ángel se enamoró de él e hizo todo para elevar su carrera.

Hace unas horas la polémica Laura Bozzo destapó ante la audiencia del canal Telemundo que Nacho presuntamente salió con uno de los más altos mandos de Televisa y asegura que por ello consiguió pasar de hacer solo comerciales, a obtener papeles estelares: "Yo había escuchado hace un tiempo, en Televisa, de que él tenía un romance con un ejecutivo muy importante y que era su pareja, eso yo lo escuché nadie me lo contó".

