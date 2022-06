Shock en Televisa: En pleno mes LGBT, conductora no calla más su secreto y sale del clóset en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora de Televisa, quien lleva 18 años trabajando en la televisora ya sea en telenovelas como Rebelde o programas de televisión, abre su corazón y decide sincerarse con el público al confesar un secreto que llevaba guardado desde hace tiempo. La actriz y presentadora revela que está desesperada y pidió a sus compañeras apoyo para poder salir adelante en medio de una fuerte crisis que está viviendo.

Se trata de la controversial Natalia Téllez, quien sorprendió a todas sus compañeras de Netas Divinas al hacer tremenda confesión al aire y en pleno mes del Orgullo LGBT. El momento sucedió cuando las 'Netas' tocaban el tema de la de reconstrucción personal y lo sorprendente y difícil que esto resulta ser para todos. Fue ahí que Téllez, quien acaba de convertirse en madre de su primera hija hace unos meses, decidió "salir del clóset" y sincerarse sobre lo que ha estado sintiendo.

Sin embargo, no se refiere a su orientación sexual, ya que actualmente tiene una relación con el padre de su hija, Antonio; sin embargo, sí hizo énfasis en que para ella era "salir del clóset" pues no había hablado abiertamente de la depresión posparto que ha sentido y el haber perdido su noción de quién es ella como persona luego de tener a su hija. La conductora comentó que le sirve el espacio que tiene en Netas Divinas para poder platicarlo, ya que necesitaba sacarlo de su pecho.

Era justo lo que les quería platicar, voy a salir del clóset (...) todo mundo decía de la depresión posparto y a mí, siento que como que la brinqué y estuve embarazada sintiéndome súper bien y trabajando un montón. Tuve a mi bebé y vine luego, luego y me sentía perfecto. Ahorita que la bebé va a cumplir 4 meses siento que no tengo idea de quién soy. Ocupo este espacio como para aceptarlo".

Además, agregó que es algo que había estado ocultando de cierta manera en redes, pues no se había sincerado con sus seguidoras sobre lo mal que la ha pasado y lo mucho que se exigió a sí misma para recuperar su figura tras dar a luz. Comentó que muchas mujeres le escribían ya que subió algunas fotos donde lucía feliz y sin los kilos de más de su embarazo, afirmando que prefirió aclarar que solo lo logró de una manera "obsesiva", para que supieran lo que sucedió detrás de su foto.

"Me escriben muchas chavas. Subí unas fotos y me impactó al cantidad de chavas que me escriben: 'Yo también tuve un bebé, Recuperaste tu cuerpo muy rápido, ¿como le hiciste? Te veo muy bien, yo estoy deprimida'. No sé si estoy aportando con mis fotos la idea de que estoy perfecta y no es exactamente cómo me siento y creo que 'Netas' es un buen lugar. Puse en mis redes cómo la recuperé: obsesionándome con tragar ensalada y proteína, haciendo ejercicio en cuanto pude y angustiándome mucho", dijo.

Lo puse en mi cuenta porque no quiero aportar esto, porque me encanta la foto pero detrás de la foto no la pasas tan bien obsesionándote en volver a verte cómo te veías para volver a ser cómo eras", comentó.

Natalia también recordó que cuando estaba en el programa Hoy y grababa con Galilea Montijo, Andrea Legarreta y el resto del elenco, se sentía otra persona, por lo que al estar grabando el programa en los foros de Televisa San Ángel le hizo caer en cuenta que no se siente ella misma en este momento y está preocupada por desconocer su identidad, pues su vida cambió completamente de unos años para acá.

¿Quién soy y qué hago en esta botarga de mamá? y llego a casa, está Antonio y la bebé y tengo que aceptar que me siento, ni siquiera en reconstrucción, sino como que metí todas las cosas de Natalia en una bolsa y ahí las traigo. Sí está Natalia presente pero no en forma".

Finalmente, sus compañeras le mostraron todo su apoyo. Por su parte, Gali le dijo que ella también vivió algo similar al convertirse en madre primeriza en 2012: "Es totalmente normal, de ser una chava independiente, desma..., la verdad es un desma... la Natalia y amamos a esa Natalia pero no te preocupes, estás pasando por ese proceso de mamá primeriza. A mí por eso me dio esa depresión posparto porque cuando tienes al pedacito de carne ahí que dices: 'órale, y ahora cómo le hago.. nadie me dijo'. No hay una universidad para padres".

