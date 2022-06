Televisa, de luto: Hallan muerta a villana de novelas; filtran macabro VIDEO de sus últimas palabras

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Filtran en Televisa el macabro momento en el que encuentran sin vida a una famosa villana de telenovelas, quien sufrió una trágica muerte luego de hacerle la vida imposible a varias colegas. Según se pudo apreciar en el video, murió al ser brutalmente golpeada por un caballo dentro de una caballeriza, además de que sus últimas palabras estremecieron a todos pese a lo malvada que fue.

Se trata de la actriz Mercedes Molto, sin embargo, la muerte no ocurrió en la vida real, sino que exhibieron un video de cómo falleció su personaje en la telenovela del 2003 Niña amada mía, donde dio vida a la villana principal 'Karina Sánchez de Soriano'. El melodrama protagonizado por Karyme Lozano, Sergio Goyri, Mayrín Villanueva, Otto Sirgo, Ludwika Paleta y Julio Mannino, fue producido por Angelli Nesma hace casi 20 años y fue un rotundo éxito.

'Karina' (Mercedes Molto) y 'Clemente' (Eric del Castillo) en 'Niña amada mía'

Resulta que la escena de la muerte de 'Karina' volvió a salir a la luz luego de que el canal de YouTube de TlNovelas hiciera una recopilación de "villanas que murieron por ataques de animales", dejando en shock al público por lo inesperadas y fuertes que estuvieron las escenas donde tras hacer de las suyas en toda la historia, al fin la vida les pasaba factura pues sufrieron una macabra muerte, en este caso, a manos de la naturaleza.

La naturaleza cobró venganza a estas villanas: Kendra en #amoresverdaderos, Cordelia en #laotra, Karina en #niñaamadamía, Maura en #tormentaenelparaíso es picada por avispas. #tlnovelas", escribieron en el canal.

En la lista, la primera en aparecer fue Yadhira Carrillo, quien dio vida a la malvada 'Cordelia' en La Otra (2002), mostrando la escena en el que el personaje de Sergio Sendel, 'Adrián', la mata en una tina al lograr que una serpiente venenosa la muerda. En la segunda, se mostró la de Niña amada mía, en la que 'César Fábregas' interpretado por el actor colombiano Juan Pablo Gamboa, fue el culpable de que un caballo aplastara a 'Karina', a quien dio vida la actriz española-panameña Mercedes Molto.

Crédito: TlNovelas

"Karina, no sabes esperar idiota. ¡Echaste todo a perder!", le dice muy molesto 'César' al encontrarla tirada dentro de una caballeriza. "César por favor sácame de aquí, por favor... sácame. Que me saques te digo, por favor", le suplica la actriz, sin embargo, el odio puede más y 'César' opta por azotar al caballo con una fusta, provocando que este se altere y comience a atacar a la villana de la historia.

¡Ayúdame! ¡No!", fueron las últimas palabras de la antagonista, dejando a todos en shock por lo impactante que estuvo su muerte.

Finalmente, tras lo sucedido, llegan corriendo varias personas por los gritos y la hallan muerta, quedando impactados. 'César' argumenta que todo ocurrió "de la nada", para justificar que él la provocó: "Estaba escondida en esta caballeriza, le dije que saliera y que me diera la pistola. No sé qué le pasó al caballo pero empezó a patearla y no pude hacer nada", comenta mientras todos se quedan helados.

Las otras villanas de telenovela que lograron colarse a la lista fueron Marjorie de Sousa, quien dio vida a 'Kendra Ferreti' en Amores Verdaderos (2012). La venezolana huye de la ciudad y se esconde en una cueva al ser perseguida por la Policía, por lo que termina siendo devorada por lobos; a las horas la encuentran sin vida los personajes de Sebastián Rulli, Francisco Gattorno y Eduardo Yáñez, en una escena que será recordada por impactar a la audiencia.

La última fue Mariana Seoane, quien dio vida a 'Maura Durán Linares' en Tormenta en el paraíso, quien en la trama se hace pasar por 'Karina Rosemberg', quien terminó completamente desfigurada en un hospital y cuya muerte dejó en shock al mundo, pues fue atacada por abejas. Incluso, el canal TlNovelas la incluyó hace varios meses como parte del Top 5 de personajes de telenovela que quedaron irreconocibles.

Fuente: Tribuna y TlNovelas