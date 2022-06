Tiene cáncer: Tras 21 años en Televisa, exconductora de 'Hoy' deja en shock al dar fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Marta Guzmán, quien trabajó durante más de 21 años en Televisa e incluso llegó a formar parte del programa Hoy, reapareció en las redes sociales y compartió una impactante noticia a sus miles de admiradores y fans. Como se recordará, la expresentadora del clima anunció el pasado mes de febrero que le habían detectado cáncer de mama en noviembre de 2021.

Una de sus primeros trabajos en la televisora de San Ángel fue siendo parte del matutino Hoy entre 1998 y 2000, donde conducía la sección 'Que todo México se entere'. Sin embargo, se volvió sumamente popular cuando en 2004 se unió al programa matutino Primero Noticias, que fue conducido por Carlos Loret de Mola. Aquí se encargaba de presentar la sección del clima hasta que la corrieron en 2012.

Fuente: Instagram @martapasadita

La actual conductora de Chismorreo, programa de Multimedios Televisión, fue despedida del famoso programa noticioso de Televisa luego de tener un fuerte pleito con Laura G, a quien acusó de haberle dado un 'zape' en plena transmisión en vivo. Hasta el momento, la polémica regiomontana, a quien también corrieron, continúa negando que haya agredido a su compañera: "Yo creo que son de esas cosas que te tienen que pasar porque ya no tenías que estar ahí. Cuando yo quiero dar un pu..., lo doy de frente. Yo no me ando escondiendo, siempre he sido muy directa. Tengo una versión, me imagino que ella tiene otra...".

Guzmán, quien también formó parte del noticiero Matutino Express en el canal Foro TV y en 2015 se cambió a TV Azteca pero sus programas resultaron un fracaso, confirmó que tenía cáncer de seno durante su intervención en el programa ¡Qué Chulada! de Imagen TV. Pero por fortuna, hace algunas horas utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar una impactante noticia que dejó sin palabras a todos sus fans.

A través de sus historias, la querida conductora anunció que había finalizado su tratamiento contra esta difícil enfermedad. Sí, Marta culminó ayer miércoles sus 21 radiaciones y lo gritó por todo lo alto. La famosa dio la noticia con un nudo en la garganta: "Toca tres veces fuertemente esta campana que el sonido replique claramente que el tratamiento acabó, que este capítulo se cerró y yo sigo adelante".

Fuente: Instagram @martapasadita

En una entrevista exclusiva con la revista TVNotas, Guzmán explicó que para luchar contra el cáncer primero se sometió a una operación donde le extirparon el tumor maligno, posteriormente tomó cinco quimioterapias que finalizaron el pasado 5 de abril. Estos tratamientos fueron sumamente fuertes pues se los tuvo que poner cada 21 días. Y la última etapa fueron las radiaciones, las cuales culminó con gran éxito.

Fuente: Tribuna e Instagram @martapasadita